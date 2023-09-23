Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar! Alçaklığın ‘Sözcü’sü

Sebahattin Ayan İstanbul

Kafalarındaki kirli ideolojilerini mizah kılıfı adı altında pazarlayarak toplumu zehirleyen Sözcü paçavrasının ahlâksızlığına bir yenisi daha eklendi. Milli ve manevi değerlerimize olan düşmanlıklarını mizah kılıfı adı altında gizlemeye çalışan Sözcü gazetesi dünkü nüshasında ezan ve bayrağımıza alçakça saldırdı. Mütedeyyin kesimin adeta benimseyerek sloganlaştırdığı ‘Bu ezan susmaz, bu bayrak inmez,’ mısralarını çırılçıplak resmettikleri bir kişi üzerinden ‘çok şükür ezan susmadı, bayrak inmedi’ diyerek dalga geçtiler. Mizahı kendilerine zırh yaparak İslam dinine ve mukaddesatımıza kin kusarak her türlü alçaklığı yapan Sözcü gazetesine tepkiler çığ gibi yükseldi.

Gazetemize konuşan araştırmacı yazarlar zillet medyasının alçaklıklarını sert dille eleştirirken Sözcü gazetesinin yaptığının alçaklığın kabul edilemez olduğunu belirttiler.

Bu milli ve manevi değil

Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş, şu değerlendirmede bulundu: “Sözcü gazetesinin karikatürü şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü o gazete ve ait olduğu zihniyetin milletimizin inanç ve değerlerini paylaşmadığını, bir yerlerden aldıkları talimatlarla insanımızı birilerine memleketi peşkeş çekebilecek hale getirmeye çalıştıklarını hep beraber biliyoruz. Dolayısıyla inanç değerlerimiz, milletimizin değerleri, milli ve manevi değerlerimiz dediğimizde tamamen kör ve sağır insanlar. Buradaki esas mesele de aslında şu. Ekonomiyle alakalı, şununla bununla alakalı tabii ki bir soru birçok şey söylenebilir. Ama geriye doğru baktığımızda Türkiye’nin birtakım sıkıntılar yaşansa bile bizi idare edenlerin hemen her aşamada sabit ve dar gelirli kesimi hayat pahalılığına ve enflasyona ezdirmeyecek tedbirler aldığını görürüz. Bu da hesap meselesidir. Asgari ücret 20 sene evvel nasıldı şimdi nasıl? Emekli maaşları neydi, nereye geldi? Baktığımızda aslında çıkıp birtakım sıkıntılar olsa da ciddi manada bir problem olmadığı açık. Bunu matematikçe, matematik üzerinden, hesap kitapla yapamayıp algıyla yapacakları için de bu tür saçma sapan şeyler yapıyorlar ve bu arada aslında milletimizin inancına değer vermediklerini, milletimiz de aynı inanç değerlerine sahip olmadıklarını da sürekli olarak gösteriyorlar. Onun için yaptıkları şaşırtıcı değil. Onların görevi maalesef bu ülkeyi bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durmasını mümkün olduğu kadar engellemek ve bu ülkeyi birilerine peşkeş çekebilmek. Zaten varlıklarının sebebi ve galiba birilerinin onları ayakta tutmasının temel sebebi de bu. Bunlar artık bunu alışkanlık hale getirdiler. Yani alçaklıkla alçaklıkta sınır malum bu cenahın. Allah akıl fikir versin. Dertleri şu, bizim gibi değiller. Kendilerini bizden hissetmiyorlar. Dolayısıyla yani başkalarına teslim olmamız, onların arzu ettiği gibi olmamız gerektiğini düşünüyorlar. O zaman kendilerine daha çok kemik verileceğine inanıyorlar.”

Düpedüz terbiyesizlik

Araştırmacı Gazeteci Mustafa Albayrak da şunları dile getirdi: “Bu bir ahlaksızlık ve terbiyesizliktir. Yani büyük bir ahlak ve terbiye yoksunluğu ve azılı bir İslam düşmanlığıdır. Öncelikle bunu çizeni ve bu çizimini yayımlayanları kınıyorum. Biz Türkiye’de ne Atatürk’e ne de herhangi bir devlet adamına ne hiçbir inanca, başka devlet mensubunu olduğumuz başta Müslümanlık olmak üzere hakaret edilmesine karşıyız. Bu tür hakaret yapanları da kınıyoruz. Ama bir taraftan bir devlet büyüğü bile hakaret yapıldığında ortadan ayağa kaldıranlar öbür taraftan Müslümanları incitecek bir karikatür çizildiğinde bunu bir de utanmadan birinci sayfalarda yayınlıyorlarsa Bu çok büyük bir terbiye ve ahlak yoksunluğudur. Sözcü gazetesinin sabıkası bu konuda çok kabarıktır. Daha önceki yıllarda da benzer karikatürler ve yazılar olmuştur. Burada ne devlet adamlarını ne de inancımızı, dinimizi, mukaddes halkımızı rencide edecek hiçbir şey asla ne yazılmalı ne söylenmeli ne konuşmalı. Bunlarla ilgili hukuk içerisinde değerlendirmeleri yargımız yapacaktır. Ben Sözcü gazetesinin de bu yapmış olduğu milli ve manevi değerlerimize düşmanlığı ile alakalı bu iğrenç karikatürü yargıçlarımızın, savcılarımızı değerlendireceğini düşünüyorum.”

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