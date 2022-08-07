Ahlaksızlıkta bu da görüldü! Yuh sizin gazeteciliğinize..

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6+1 ittifakın vekili, gazeteci Latif Şimşek'in üzerine yürüdü, yumrukladı, koruması bir canavar gibi saldırdı. Latif Şimşek, meşru müdafaa hakkı olduğu halde, kendisini savunmaya bile tenezzül etmedi.

Soldan çarklı Oda TV, darbedilen Latif Şimşek'i hedef alıp, "Ekranlar bunu da gördü. Canlı yayında birbirlerinin üstüne yürüdüler" diye manşet attı.

Yuh sizin gazeteciliğinize!

Oda TV'nin haberi servis etme şekli, "Yazıklar olsun sizin solculuğunuza! Vah sizin insanlığınıza. Bu medya ile, bu milletvekilleri ile, bu kafa ile bunlar iktidar olurlarsa, hem döverler, hem de 'Üzerimize yürüdüler' derler." yorumunun yapılmasına sebep oldu.