Ahlaksızlıklarından sonra hataları ile gündemden düşmedi! Rezil oldular
Reyting adı altında cinselliği, sapıklığı ve aldatmayı meşrulaştıran rezil diziler FOX TV ekranlarından hiç eksik olmuyor. "Çekimlere porno izleyerek hazırlanıyorum" itirafında bulunan sözde oyuncu Nurgül Yeşilçay 'ın dizisinde kurşun yarası olan sahnede 'yara' görünmeyince sosyal medyanın diline düştüler.
Dizinin bir sahnesindeki mantık hatası pes dedirtti. Alay konusu sahne sosyal medyanın diline düştü.
Arzu'yu tedavi etmesi için Zeynep'in kocası Doktor Ahmet zorla dağ evine getirildi. Arzu'nun yarasına pansuman yapmak için hazırlıklara başlayan Ahmet yaranın üzerindeki bandajı açınca olanlar oldu!
Sözde kurşunla vurulan Arzu'nun yarası ilk sahnede yok oluyor! Fakat dizinin ilerleyen sahnelerinde kurşun yarası izi birden bire geri geliyor.
Kefaret dizisini madara eden bu hata dikkatli izleyicinin gözünden kaçmıyor. Yönetmenin bile fark etmediği sahnede Arzu'nun yarası ikinci sahnede birden bire kendiliğinden geri geliyor.
Rezil dizinin hatası sosyal medyadan alay konusu oldu.