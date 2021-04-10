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Medya Ahlaksızlık yargı eli ile onaylanıyor! RTÜK'ün dizilerle mücadelesi sekteye uğruyor
Medya

Ahlaksızlık yargı eli ile onaylanıyor! RTÜK'ün dizilerle mücadelesi sekteye uğruyor

Fox’un ahlaksız dizilerinden Yasak Elma’da, eşini aldatan kişinin rezil hikayesinin anlatıldığı sahneye kesilen 1 milyon 188 bin 333 lira tutarındaki para cezasını iptal eden İdare Ceza Mahkemesi, bu kez de reklam kuşağındaki cinsel içerikli yayınlara kesilen para cezasını iptal etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 23:48:00 - 2021-04-11 00:16:58
Ahlaksızlık yargı eli ile onaylanıyor! RTÜK'ün dizilerle mücadelesi sekteye uğruyor

 Yeniakit.com.tr 

RTÜK'ün ceza kestiği yayınlara yönelik iptal davası açan yayıncı kuruluşlar, İdare Ceza Mahkemesi kararı ile verilen kararlarla yayıncılık ilkelerine aykırı yapımlarına devam ediyor. 

Reklam filmindeki ahlaksızlığa da yargı onayı!

RTÜK’ün; evlilik dışı ilişkilerle toplumun ahlak yapısını bozan, eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırarak gençleri zehirleyen televizyon dizileri başta olmak üzere reklam ve bazı programlarla mücadelesi, İdare Ceza Mahkemeleri tarafından verilen kararlarla sekteye uğratılıyor. RTÜK son olarak, bir kondom reklamının cinsel içerikli ifadelerle yayımlaması üzerine, çocukların ve gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimine olumsuz etkisi sebebi ile ceza kesti. Yayıncı kuruluş, uygulanan 77. maddenin iptali için Ankara Bölge Mahkemesi'ne başvurdu. Bölge İdare Mahkemesi ise 77. maddenin uygulanması kararını iptal ederek, ahlaksızlığın önünü açtı.

Yasak Elma'ya kesilen cezayı da iptal etmişlerdi!

FOX’un Yasak Elma adlı rezil dizisine verilen ceza da İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Dizi senaryosuna göre; evli olan Halit adındaki karakter, Leyla ismindeki sekreteri ile evlilik dışı ilişki yaşıyor. Bu gayr-i meşru ilişki, Halit karakterindeki kişinin eşi Yıldız’ın yaşananları öğrenmesi ile sona eriyor. Leyla, Şahika adlı bir başka kadınla anlaşarak Halit’in eşi Yıldız’dan intikam almak için onu Halit’e gönderiyor. Halit bu kez de Şahika adlı kadın ile gayr-i meşru ilişki yaşıyor. Yaşanan bu rezil ilişkiler yumağına RTÜK tarafından, “Televizyon yayınları toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz’ gerekçesi ile 1 milyon 188 bin 333 lira tutarında para cezası verildi. Söz konu ceza ise Ankara 6. İdare Ceza Mahkemesi’nin 'Bir senaryoya göre oluşturulmuş kurgusal bir ürün olduğundan kararın iptaline' kararı ile bozuldu.

İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen diğer kararlar

İdare Mahkemesi, bundan önce de RTÜK’ün ahlaksızlıkla mücadele kapsamında aldığı birçok kararı bozdu. İslami değerleri hedef alan Arka Sokaklar adlı dizi ile eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıraran FOX Life’ın ‘Modern Family’ adlı yapımı hakkında verilen kararlar, İdare Ceza Mahkemesi tarafından iptal edildi. Fatih Portakal’a bugüne kadar kesilen para cezaları ile birlikte toplamda 8 kez yayın durdurma kararı verilmiş ama bu kararlar mahkemece bozulmuştu.

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