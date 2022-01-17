Ahlaksızlığına aynı camiadan kocası bile dayanamadı! Gülşen'e her kesimden tepki yağıyor

Şarkıcı Gülşen, sahnede giydiği yarı çıplak kıyafetleri hemen her kesimin tepkisini çekmeye devam ediyor.

Son giydiği kıyafeti ile yine kamuoyunun sert tepkisi ile karşılaşan Gülşen'e, aynı camiadan olan eşi bile dayanamadı. Seyhan Soylu'nun aktardığına göre; Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, evlerini terk etti.

'Ben şahsen çok beğeniyorum' demişti!

Ozan Çolakoğlu, geçtiğimiz dönemde eşi Gülşen'in kıyafetlerini hoş karşıladığını söylemişti:

"Gülşen Hanım'ın kıyafetlerine karışmıyorum. Fikrimi tabii ki soruyor. Tasarımlarını çok beğeniyorum. Beğenmeyenlerin kendi zevkidir. Hakaret boyutuna erişmedikçe yapıcı eleştiriler olabilir. Ben şahsen çok beğeniyorum."

Sosyal medya kullanıcıları, Gülşen'in son sahne kıyafetine, Milli Şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri ile cevap vermişti:

"Medeniyet dediğin açmaksa bedeni, desenize hayvanlar bizden daha medeni."