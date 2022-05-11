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Gündem Ahlaksızlığın çukuruna operasyon!
Gündem

Ahlaksızlığın çukuruna operasyon!

Gaziantep'te masaj salonu görünümlü ahlaksızlığın çukuruna fuhuş baskını düzenlendi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 11:30:00 -
Ahlaksızlığın çukuruna operasyon!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde masaj salonu görünümlü ahlaksızlığın çukuruna baskın yaptı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sonucu 14 kişi gözaltına alındı.

 

Operasyon sonrası fuhuş yaptığı belirlenen 11 kişiye para cezası uygulanırken, 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.T. ve F.Ç., 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarından tutuklanırken, H.H. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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