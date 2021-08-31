Ahlaksızlığı internetten iş kılıfı ile yayıyorlar

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Herkesin erişimine açık internet sitelerinden gizlice yayılan ahlaksız yayınlara bir yenisi daha eklendi. Serisayfa.com isimli ilan sitesinde, bazı başlıklar altındaki ahlaksız ilanlar dikkat çekti. Özellikle "asistan", "sekreter", "masör" gibi başlıklar altındaki ilanlarda, alenen fuhuş teklifleri yapıldığı görüldü.

Konuya dair şikayetlerini dile getiren duyarlı bir vatandaş şunları yazdı:

Serisayfa.com adresinde yer alan ilan sitesinin özellikle Asistan - sekreter arama başlığı altında ve bay arkadaş arama, bayan arkadaş arama, masör arama başlıkları altında çok feci yayınlar yapılmaktadır.

Tamamen fuhuş pazarına dönmüş bir haldedir. Fuhuş yapmak için öğrenci arayanlar, günlük ya da sürekli metres arayanlar, kendini pazarlayan kızlar, kadınlar, bunları baştan çıkaracak vaadlerde bulunanlar, aile kavramını yerle bir eden çift değiştirme çiftlerle birlikte olma teklifleri, mecbur kalmış borca girmiş kadınları hedef alıp vaadlerle bağlantıya geçmeye çalışanlar ve okudukça tiksinti duyulacak türden daha pek çok ilan sürekli yenileri eklenerek yer almaktadır.

İlan sayfası olduğu için şu sayfa deyip verilecek sabit adresler değil sürekli eklenen değişen adreslerdir. Daha önce ihbar hatlarına da bildirim yaptım ama netice göremedim.

Bu sitenin özellikle belirttiğim bölümleri incelenirse ortadaki sanaldan reel yaşama yansıyan fuhuş bataklığı tarafınızdan da görülecektir. İşin en acı yanı ise bunların arasında gerçekten zor durumda olduğu için istemeye istemeye kendini satışa sunan bayanların da yer almasıdır.

Bu site paralı ilan verenin ilanını (45 TL) hiç bir denetleme olmaksızın anında yayına vermekte. Parasız ilanlar ilk 8-9 sayfadan sonra yer almakta ve denetlenip yayınlandığı söylense de istediğiniz iğrençlikte ilan da yazsanız aslında denetlenmediği sadece paralı ilan vermeyi teşvik için yayına geç girildiği açıktır.