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Gündem Ahlaksızlığa yargı onayı! RTÜK ceza veriyor mahkeme bozuyor
Gündem

Ahlaksızlığa yargı onayı! RTÜK ceza veriyor mahkeme bozuyor

Fox’un ahlaksız dizilerinden Yasak Elma’da, eşini aldatan kişinin rezil hikayesinin anlatıldığı sahneye kesilen 1 milyon 188 bin 333 lira tutarındaki para cezası, Ankara 6. İdare Ceza Mahkemesi tarafından iptal edildi. Daha önce de FOX Life’ın eşçinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya çalıştığı ‘Modern Family’ adlı dizisi hakkında verilen ceza İdare Ceza Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 09:41:00 - 2021-03-26 09:46:25
Ahlaksızlığa yargı onayı! RTÜK ceza veriyor mahkeme bozuyor

 Taha Emre Özdemir  İstanbul 

RTÜK’ün;  evlilik dışı ilişkilerle toplumun ahlak yapısını bozan, eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırarak gençleri zehirleyen televizyon dizileri ile mücadelesi, İdare Ceza Mahkemeleri tarafından verilen kararlarla sekteye uğratılıyor.

‘Kurgu’ olarak değerlendirildi

Son olarak yabancı sermayeli FOX’un Yasak Elma adlı rezil dizisine verilen ceza da İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Dizi senaryosuna göre; evli olan Halit adındaki karakter, Leyla ismindeki sekreteri ile evlilik dışı ilişki yaşıyor. Bu gayr-i meşru ilişki, Halit karakterindeki kişinin eşi Yıldız’ın yaşananları öğrenmesi ile sona eriyor. Leyla, Şahika adlı bir başka kadınla anlaşarak Halit’in eşi Yıldız’dan intikam almak için onu Halit’e gönderiyor. Halit bu kez de Şahika adlı kadın ile gayr-i meşru ilişki yaşıyor. Yaşanan bu rezil ilişkiler yumağına RTÜK tarafından, “Televizyon yayınları toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz’ gerekçesi ile 1 milyon 188 bin 333 lira tutarında para cezası verildi. Söz konu ceza ise Ankara 6. İdare Ceza Mahkemesi’nin “Bir senaryoya göre oluşturulmuş kurgusal bir ürün olduğundan kararın iptaline” kararı ile bozuldu.

İdare Mahkemesi, bundan önce de RTÜK’ün ahlaksızlıkla mücadele kapsamında aldığı birçok kararı bozdu. İslami değerleri hedef alan Arka Sokaklar adlı dizi ile eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıraran FOX Life’ın ‘Modern Family’ adlı yapımı hakkında verilen kararlar, İdare Ceza Mahkemesi tarafından iptal edildi. Fatih Portakal’a bugüne kadar kesilen para cezaları ile birlikte toplamda 8 kez yayın durdurma kararı verilmiş ama bu kararlar mahkemece bozulmuştu.

 

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Eda

Allah askina neye kiziyorsunuzki? Fox kimin kanali ve türkiyede neden yayin yapabiliyor? Herseyden önce bunu sorgulsmak lazim. Kapatin kanali olsun bitsin. Neyin pesindediniz Niye kapatmiyorsunuz bu kanali kapstmiyorsaniz sizden süphe ederim okadar basit.
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Alï

Yargı hala temizlenmedi diyenler boşa demiyor.
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