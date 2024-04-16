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Medya Ahlaksızlığa tüy diktiler! Sözcü TV'den tarihi jakuzi arsızlığı
Medya

Ahlaksızlığa tüy diktiler! Sözcü TV'den tarihi jakuzi arsızlığı

Yeniakit Publisher
2024-04-16 16:22:00 - 2024-04-16 16:24:08

Sancaktepe Belediye Başkanı CHP'li Alper Yeğin beraberinde İsmail Saymaz ile birlikte tarihi bir ahlaksızlığa imza attı.

CHP medyası, Sancaktepe'nin bir önceki dönem Belediye Başkanı AK Partili Şeyma Döğücü'nün başkanlık katında jakuzi yaptırdığı yalanını ortaya attı.

Jakuzi iddiasını yalanlayan Döğücü, iddia sahiplerini ispata davet etti.

Bugün Sancaktepe Belediyesi'ndeki başkanlık katı Sözcü TV ekranında görüntülendi. Jakuzi yalanı, her başkanın odasında bulunan "duşakabin ve lavabo" çıktı. 

Ahlaksız fonlu medya ve CHP’li belediye ekibi, susup özür dilemek yerine, banyoyu gösterip “jakuziyle bunun olması arasında hiçbir fark yok” diyerek tarihi bir ahlaksızlık yaptı.

Sözcü TV'deki yayında KJ'ye "olay yeri" yazılması ayrıca dikkat çekti.
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