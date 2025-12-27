Ahlaksızlara ağır darbe! 10 tutuklama
Kocaeli merkezli olarak İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonlarında adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10’u tutuklandı. Operasyonlarda fuhuş yaptırıldığı belirlenen 14 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş olaylarının tespiti, zührevi hastalıkların yayılmasının engellenmesi ve mağdur kadınların kurtarılmasına yönelik çalışma başlattı. 23 Aralık günü saat 07.30 sıralarında Kocaeli merkezli İstanbul ve Muğla da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 14 yabancı uyruklu mağdur kadın ise kurtarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden M.A., F.K., S.K., E.G., N.K., B.A., Ü.B., M.Ö., C.D. ve yabancı uyruklu U.A. tutuklandı.
C.K., savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilirken, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gündem
Türkiye’nin gündemindeki uyuşturucu, kumar, bahis ve fuhuş operasyonları Cuma hutbesinde: Hepsi senin elinde!
Gündem
Epstein fuhuş şebekesi ve Türkiye iddiası! Açıklamak bizden, temizlemek Turhan Çömez ve CHP'lilerden!