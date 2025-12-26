Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) liyakat rafa kalktı, “eş-dost-yandaş” dönemi şahlanışa geçti. Ekrem İmamoğlu idaresindeki belediyede, üst düzey danışmanlardan sekreter kadrosuna kadar dağıtılan uçuk maaşlar “pes artık” dedirtti. Alın teri döken işçi 50 bin lirayı göremezken, yandaş markajındaki isimlere adeta servet akıyor.

DANIŞMANA SERVET, SEKRETERE REKOR MAAŞ!

İBB koridorlarından sızan rakamlar, CHP’li yönetimin "adalet" anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. İddialara göre, Dilek İmamoğlu’nun Basın Danışmanlığı görevini yürüten Şefika Sibel Yıldızbaş’ın aylık maaşı tam 340 bin TL. Asgari ücretlinin hayal bile edemeyeceği bu rakam, belediye kaynaklarının nasıl fütursuzca harcandığını kanıtlar nitelikte.

Skandal bununla da sınırlı değil. İBB iştiraklerinde "Sekreter" kadrosunda çalışan şanslı yandaşlara 195 bin TL maaş ödendiği belirlendi. Vatandaş geçim derdiyle boğuşurken, belediye iştiraklerinin birer "maaş bağlama merkezi"ne dönüştürülmesi tepkileri de beraberinde getirdi.

ORTAOKUL MEZUNUNA 88 BİN TL "BÜRO" MAAŞI

Liyakat dilinden düşürmeyen CHP’li yönetimin bir diğer torpil adresi ise Berkin Gezgin’in annesi Yasemin Gezgin oldu. Ortaokul mezunu olduğu bilinen Gezgin’in, "büro personeli" sıfatıyla tam 88 bin TL maaş aldığı öne sürüldü. Eğitimli gençlerin işsizlikten kıvrandığı bir dönemde, sadece "yakınlık" kriteriyle dağıtılan bu maaşlar, İBB’deki kadrolaşmanın ulaştığı boyutları gösteriyor.

EMEKÇİYE GELİNCE "KASA BOŞ"

Yandaşlara gelince muslukları sonuna kadar açan İBB yönetimi, gece gündüz demeden İstanbul için çalışan liyakatli personele ise adeta üvey evlat muamelesi yapıyor. Sahada ter döken, teknik işleri sırtlayan gerçek emekçilerin maaşları 50 bin TL sınırını dahi zor geçerken, CHP’li yönetimin bu uçurumu nasıl izah edeceği merak konusu.

"HAK, HUKUK, ADALET" DEDİLER; YANDAŞI ZENGİN ETTİLER!

Seçim meydanlarında "liyakat" sözü verenlerin, göreve gelince belediyeyi bir arpalığa çevirmesi İstanbullunun vicdanını yaralıyor.