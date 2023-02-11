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Gündem Ahlaksızlar! Senin CHP'li başkanın çadır kuracak yer mi bıraktı?
Gündem

Ahlaksızlar! Senin CHP'li başkanın çadır kuracak yer mi bıraktı?

T24'ün ahlaksız muhabiri Hazar Dost, CHP yönetimindeki Samandağ ilçesinde toplanma alanı bırakılmamasına ilişkin tek kelime etmezken, Samandağ'da çadırkent kurulamamasını AFAD'ın eksikliğiymiş gibi kamuoyuyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 03:23:00 -
Ahlaksızlar! Senin CHP'li başkanın çadır kuracak yer mi bıraktı?

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Refik Eryılmaz yönetimindeki Samandağ ilçesinde, çadırkent kurulamaması üzerinden AFAD'ı hedefe koyanlar, kendi belediye başkanlarının koca ilçede deprem toplanma alanı bırakmamasına tek kelime etmedi.

Muhalefete yakın medya, depreme ilişkin ahlaksızca haberlerini sürdürerek devletin depremin yaralarını sarmak için mücadele eden kurumlarını itibarsızlaştırmaya çalışıyor.

Senin başkanın çadır kurulacak alan mı bırakmış?

T24 muhabiri Hazar Dost da deprem bölgesine giderek sözde izlenimlerini aktardı.

Dost, CHP'li başkanının ilçede deprem toplanma alanı olarak kullanılacak bir tek alan bile bırakmamasını yazamayınca, AFAD'ı çadırkent kuramamakla suçladı.

 

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