0553 313 94 23

Ahlaksızlar çocuklara musallat oldu! Oyuncak Hikâyesi 4'e LGBTİ karşıtı gruptan tepki

Sinemalarda gösterime giren ve en meşhur animasyonlardan olan Oyuncak Hikâyesi serisinin son filmi içindeki bir sahneden ötürü anti-LGBTİ bir grup tarafından boykot çağrısıyla karşılaştı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:36
Ahlaksızlar çocuklara musallat oldu! Oyuncak Hikâyesi 4'e LGBTİ karşıtı gruptan tepki

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Dünya genelinde ahlakî ifsad hareketi boş durmuyor. LGBTİ sapkınları çocuklara musallat olmaya devam ederken, bunun için sinemayı da aktif olarak kullanmaya devam ediyor. 

Disney Sapkınlığı Normalleştirmeye Çalışıyor

Oyuncak Hikâyesi 4’te bir çocuk yuvası sahnesinde lezbiyen çift bulunması tepkiye yol açtı. Filmin başlarında yer alan ve okul öncesi eğitim yuvası olduğu söylenen bir mekânda lezbiyen bir çift çocukları ile birlikte görüldü. Bilahare sapkın çifte bir kez daha animasyonda sahne verildi.

Filmde yer alan bu sahneler “Bir Milyon Anne” adlı LGBTİ muarızı cemiyetin Disney’i “tehlikeli bir normalleştirme husule getirip aileleri gafil avlamak” ile suçlamasına sebep teşkil etti.

Çocukları uyuşturmaya çalışıyorlar

Cemiyet adına Daily Mail'e konuşan konuşan Monica Cole, sahnenin çocukların uyuşturulması için ustaca yapılmış olduğunu fakat yine de durumun gayet açık olduğunu ifade etti.

Ancak LGBTİ destekçiliği fazla göze batan Batı medyasında sadece birkaç saniyelik sahneye tepki veriyorlar diye cemiyetin eleştirildiği ve “Hıristiyan kökten dinci” cemiyet olarak anıldıkları görüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:36
  1. Bir Milyon Anne
  2. LGBTİ
  3. cinsi sapkınlar
  4. Monica Cole
  5. Oyuncak Hikâyesi 4

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Patlayan trafo alev aldı
    1. Patlayan trafo alev aldı
    2. Vitamin eksikliğinin beraberinde..
    3. Kraliçelerini arayan arılar, ortalığı..
    4. Kentsel dönüşümde hedef, yılda 300 bin..
    5. Türkiye'nin nüfus haritası çıkarıldı
    6. Döviz kurları
    7. Kiraz’dan İskender Mahallesine ziyaret
    8. Stratejik Düşünce Enstitüsü..
    9. Karacabey Belediyesi’nden amatör..
    10. Umut Meraş için iki Avrupa kulübü..
    11. Beykoz Anadolu Lisesi’ne haciz geldi,..
    12. Diyarbakır’da avukat eşini 11 kurşunla..
    13. Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi..
    14. Mektebim Okulları, sermaye artışına..
    15. BJK genel kurulundaki kararların..
    16. Çanakkale'de 52 düzensiz göçmen..
    17. Görev süresini tamamlayan narkotik..
    18. Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi..
    19. CHP'den 3 yıl sonra 15 Temmuz dönüşü!..
    20. Başkan Alkayış’tan 15 Temmuz açıklaması
    21. Zeydan Karalar işçi çıkarmalarını..
    22. Altının kilogramı 259 bin 100 liraya..
    23. Ayvalıkgücü Belediyespor’da görev..
    24. Kaçak tüketimi önleyecek projeye..
    25. Ozan Can: “Çekişmeli bir gruptayız”
    26. ÇTSO’da olağan meclis toplantısı
    27. İtalyan gazetecilere 15 Temmuz darbe..
    28. Putin, Zelenskiy'nin teklifini..
    29. Srebrenitsa nerededir? Srebrenitsa..
    30. Başkan Bayındır: "Beyşehir leylek..
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap