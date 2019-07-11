Ahlaksızlar çocuklara musallat oldu! Oyuncak Hikâyesi 4'e LGBTİ karşıtı gruptan tepki

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Dünya genelinde ahlakî ifsad hareketi boş durmuyor. LGBTİ sapkınları çocuklara musallat olmaya devam ederken, bunun için sinemayı da aktif olarak kullanmaya devam ediyor.

Disney Sapkınlığı Normalleştirmeye Çalışıyor

Oyuncak Hikâyesi 4’te bir çocuk yuvası sahnesinde lezbiyen çift bulunması tepkiye yol açtı. Filmin başlarında yer alan ve okul öncesi eğitim yuvası olduğu söylenen bir mekânda lezbiyen bir çift çocukları ile birlikte görüldü. Bilahare sapkın çifte bir kez daha animasyonda sahne verildi.

Filmde yer alan bu sahneler “Bir Milyon Anne” adlı LGBTİ muarızı cemiyetin Disney’i “tehlikeli bir normalleştirme husule getirip aileleri gafil avlamak” ile suçlamasına sebep teşkil etti.

Çocukları uyuşturmaya çalışıyorlar

Cemiyet adına Daily Mail'e konuşan konuşan Monica Cole, sahnenin çocukların uyuşturulması için ustaca yapılmış olduğunu fakat yine de durumun gayet açık olduğunu ifade etti.

Ancak LGBTİ destekçiliği fazla göze batan Batı medyasında sadece birkaç saniyelik sahneye tepki veriyorlar diye cemiyetin eleştirildiği ve “Hıristiyan kökten dinci” cemiyet olarak anıldıkları görüldü.