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Ahlaksız laikçi Murat Başoğlu'na hapis şoku!

Yeğeniyle yaşadığı ahlaksız 'ensest ilişki' nedeniyle büyük tepki çeken Murat Başoğlu, eski eşi Hande Bernek ve arkadaşı Işılay Yılmaz'ı kendi evlerinde darp etmeye çalıştı. Mağdurların şikayeti üzerine gözaltına alınan Başoğlu'nun 7 yıl hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

03 Şubat 2019 Pazar 23:25
Ahlaksız laikçi Murat Başoğlu'na hapis şoku!

Yeğeniyle yaşadığı 'ensest ilişki' nedeniyle büyük tepki çeken laikçi Murat Başoğlu hakkında yeni bir dava daha açıldı.

30 Ekim 2018'de Işılay Yılmaz, Hande Bermek'in evindeyken Başoğlu, Bermek’in evine giderek bahçe duvarından atlayarak içeri girdi. Eski eşini ve Işılay Yılmaz’ı darp etmek istedi.

Gözaltına alındı

Mağdurların şikâyeti üzerine jandarma, Başoğlu'nu gözaltına aldı. Soruşturma 25 Ocak’ta tamamlandı ve iddianamede Başoğlu'nun 'tehdit', 'hakaret' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi. Başoğlu, 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Murat Başoğlu’nun eski eşi Hande Bermek’i suçlayarak tehdit ettiği iddia edildi.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 23:25
  1. Murat Başoğlu
  2. Işılay Yılmaz
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