Ahlâksız kitaplara pişkin savunma

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Akit’in internet sitesinde “İBB’nin çocuk kitabında mide bulandıran çocuk tacizi satırları!” ve “Bu kitabı İBB’nin çocuk raflarına nasıl koydunuz?” başlıklı haberlerine muhataplarından gelen cevap, pes dedirtti. CHP’li İBB’ye ait İstanbul Kitapçısı’nda çocuk kitabı kategorisinden satılan ‘Çıtır Çıtır Felsefe’ isimli 7 kitaplık seride çocuğa yönelik cinsel istismar ifadelerinin yer aldığını deşifre eden haberimizin ardından, rezil kitaplar muzır neşriyat ilan edilirken, kitapların yayıncısı Günışığı Kitaplığı Yayıncılık A.Ş. skandal bir cevap gönderdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, bahse konu kitapların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu kararını verirken, gazetemize açıklama gönderen yayınevi, kitapların pedofilik ibareler barındırmadığını ve çocuk gelişimine katkı sunduğunu iddia etti. Açıklamada, şöyle denildi: “Günışığı Kitaplığı Yayıncılık A.Ş. tarafındna yayınlanmış olan ve Fransız Yazar Brigitte Labbé’nin ‘Çıtır Çıtır Felsefe’ dizisine ait ‘Küçükler ve Büyükler’ kitabı ile ‘Aşk ve Dostluk’ kitapları, bahse konulu haberlerde yansıtıldığı gibi çocuk tacizi ve benzeri nitelikte eylemleri teşvik eder nitelikte herhangi bir unsur barındırmamaktadır. Aksine çocukların merak ettiği ancak yetişkinlerin anlatmakta güçlük çektiği kavramları, çocukların anlayabileceği bir dille ve gündelik yaşamdan küçük öykülerle örnekleyerek anlatmaktadır.” Öte yandan, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı da ahlaksız ifadelerin yer aldığı kitapların satışının, 19 Haziran itibariyle durdurulduğunu açıklamıştı.