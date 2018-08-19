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Ahlaksız Kerime FETÖ'cü olmayan kadınlara cinsel iftira atmış!

Pilot teğmen olarak eğitimini tamamladığı dönemde tek kadın pilot olmasıyla dikkatleri üzerine çeken FETÖ'cü Kerime Yıldırım'ın diğer kadın pilot adaylarına cinsel içerikli iftira atarak elettiği ortaya çıktı.

19 Ağustos 2018 Pazar 10:44
Ahlaksız Kerime FETÖ'cü olmayan kadınlara cinsel iftira atmış!

Türkiye’nin ilk savaş pilotu olarak günlerce konuşulan ve İzmir Çiğli 2’nci Ana Jet Üssü pilotaj eğitimini tamamlayan FETÖ'cü Kerime Yıldırım’ın kendisi ile birlikte eğitim alan diğer bayan pilot adaylarını, tipik Fetullahçı yöntemle aradan çıkarttığı ortaya çıktı.

DİĞER KADIN ADAYLARA İFTİRALAR ATIP ELETTİ

FETÖ'cü Yıldırım, diğer kadın adaylar için “ahlak dışı, cinsellik içerikli” iftiralar atarak elenmelerine sebep oldu.

Böylece 2008 yılında A devresi pilot teğmen olarak eğitimi tamamlayan 48 pilottan tek kadın Kerime Yıldırım oldu.

Yıldırım'ın kendisi gibi üstteğmen olan eşi de FETÖ'den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 10:44
  1. İzmir
  2. kerime kumaş yıldırım
  3. fetö
  4. iftira

YORUM YAZ

  • Aslan akbeyAslan akbey1 sa önce
    halbu ki o dönemde kadın pilotumuz kadın pilotumuz diye yerlere göklere sığdırılaamıştı. eh kadın olunca kadın çöpçü bile olsan değerli. hemen medyaya çıkarsın. kadın çöçü, kadın vaiz kadın kuran kursu hocası, kadın öğretmen kadın girişimci kadın taksici kadın kamyon şoförü kadın maden mühendisi, kadın inşaat mühendisi kadın pilot kadın itfaiyeci kadın uzman kadın sanayici vs vs vsvsvsvsvsvsv. bitmiyo arkadaş . bunları değil bunların edebiyatını yapmak yanlış. kadın erkek hepimiz bir gemideyiz. batmakta olan bir geminin su alan yerini kadın tesisatçıya yaptırıp erkek tesisatçıyı dışlamak veya onun işini hakir görmek ne kadar mantıklı.. ya da savaş durumunda erkek pilotla kadın pilot arasında ne fark var da birini şişirip diğerini adi/sıradan görüyorsunuz. türkiyenin zihni bulanık hatta bence bozuk kadın erkek manasında. buna devlet, yargı hükümette dahil. devamlı bir surette kadın pohpohlaması ve erkek kıyımı söz konusu. bunu erkeklerde yapıyor ne yazık ki.
  • dadaşdadaş2 sa önce
    kendi şerefsizlikleriyle onurlu temiz insanlarıda lekeleyen bu köpeklerin hakkı iğdam olmalı bu temiz milletin vergileriyle yedi içti giydiler bu vatana hizmet deyil birde ihanet etdiler
  • KAMİLKAMİL2 sa önce
    BETER OLALAR..,BUNCA MASUMUN HUKUKUNU ÇİĞNEYENLERE HER MÜSİBET HAK OLSA GEREK...
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