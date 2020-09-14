Ahlaksız Kerimcan Durmaz’dan Türk halkına hakaret

Sosyal medyada yaptığı ahlaksız paylaşımlar ile gündeme gelen Kerimcan Durmaz adlı soytarı tepki çeken bir harekete daha imza attı. Toplum ahlakının merkezine dinamit döşeyen Durmaz, bu sefer Youtube’de bir skandal hareket yaptı.

Kerimcan Durmaz ABD’de çektiği bir videoda, sahildeki insanlara selam vererek, ‘herkes bana bakıyor. Selam veresim geliyor. İnsanlar burada birbirini görüyor. Diyor ki aaa hello. Ne kadar şıksın? Diyor. Makyajın, kaşın olay diyor’ dedi.

Batı ve ABD kültürünün ağına takılan ahlaksız Kerimcan Durmaz, ABD’de sürekli insanların birbirine iltifat ettiğini belirterek, ‘burası böyle bir yer’ dedi.

Videoda ABD kültürünü överek, taklit yapan Durmaz resmen Türk milletini hedef aldı. Kerimcan Durmaz, ‘bizde birine pardon de? Öööhhh yapıyorlar’ diyerek Türk halkını aşağılayıcı bir imada bulundu.

Rezillikleri bitmiyor

Kerimcan Durmaz’ın koronavirüs sürecinde de yayınlamış olduğu skandal 2 dakika 38 saniyelik videosunda, ‘Bu insanlar neden sokakta bırak 65’i binlerce insan sokakta yürüyor. Bunlar çalışmıyorlar. Biri bunlara çare bulsun artık. Lütfen arkadaşlar artık evinize gider misiniz? Çok sinirim bozuldu. Biz iflah olmayız artık, eve gidin de demiyorum. Çıkın dışarı, geberin. Bazılarının gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz’ demişti.