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Ahlaksız filmlerin oyuncusu Yeşilçay, Diyanet'in açıklamasından rahatsız oldu!

Kamuoyunda ahlaksız dizi ve filmleriyle tanınan Nurgül Yeşilçay, Diyanet'in çizgifilmler hakkındaki uyarısından rahatsız oldu.

20 Ağustos 2019 Salı 15:24
Ahlaksız filmlerin oyuncusu Yeşilçay, Diyanet'in açıklamasından rahatsız oldu!

Diyanet'in aylık Aile Dergisi'nde çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri olduğu ifade edilmişti. Bazı çizgi filmlerin de çocukları "şiddete yönelttiği" uyarısı yapılmış, bazı çizgi filmlerin de "dini ve milli duygulara aykırı olduğu" belirtilmişti.

Çocukları şiddete yönelten çizgi filmler arasında ise He-Man, Voltran, Ninja Kaplumbağalar, Bugs Bunny sıralanırken, "Temel Reis" de bu kapsamda değerlendirildi. Bu çizgi filmlerde, "kötüyü yenmek için her yolun mubah olduğu" duygusunun çocukları şiddete yönelttiği ifade edilmişti.

Yeşilçay'dan itiraf gibi açıklama: Biz pisliğiz

Ahlaksız dizi ve filmlerin oyuncusu Nurgül Yerşilçay kişisel Instagram hesabından, Diyanet İşleri Başkanlığı’na tepki gösterdi. Yeşilçay, Diyanet’in çıkardığı dergide yer alan ifadelere şu sözlerle saldırdı:

Ninja Kaplumbağalar, Bugs Bunny, Voltran, Temel Reis şiddete yönlendiriyormuş! Ya bunlar bizim 90’lar çizgi filmlerimiz. Hey yeni nesil siz bizi böyle şapşal filan sanıyorsunuz ama biz pisliğiz, şiddetliyiz, saykoyuz oğlum biz! Bakmayın öyle avel avel durduğumuza.

İşte o paylaşım: 

2013 yılında Hürriyet'ten Hakan Gence ile Mehmet Turgut'a konuşan ve Eğreti Gelin filmindeki rolü için porno izlediğini itiraf eden Nurgül Yeşilçay "Eğreti Gelin'de Atıf Yılmaz'a 'role nasıl hazırlanacağız' diye sordum. 'Git porno film izle' dedi. Zaten ineğimdir. Oturdum, bütün porno filmleri analizlerini çıkararak izledim, ödevimi yaptım." ifadelerine yer vermişti.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:24
  1. Aile Dergisi
  2. He-Man
  3. Voltran
  4. Ninja Kaplumbağalar
  5. Bugs Bunny
  6. Temel Reis

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