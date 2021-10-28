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Dünya Ahlaksız fenomen, rezaletin üstüne tüy dikti! 'Babam yaşasaydı…'
Dünya

Ahlaksız fenomen, rezaletin üstüne tüy dikti! 'Babam yaşasaydı…'

ABD’de babasının cenazesinde tabutu önünde verdiği ahlaksız pozlar nedeniyle tepki çeken sözde Instagram fenomeni Jayne Rivera, rezaletin üstüne bir de tüy dikerek “Babam hayatta olsa onaylardı” deyip bir kez daha hayrete düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 17:57:00 -
Ahlaksız fenomen, rezaletin üstüne tüy dikti! 'Babam yaşasaydı…'

ABD’de sözde Instagram fenomeni Jayne Rivera, 11 Ekim'de ölen babasının önünde şaşkına çeviren müstehcen pozlar verirken, şimdi de rezaletin üstüne tüy dikecek açıklamalarda bulunarak, ‘Babam yaşasaydı onaylardı’ dedi.

Büyük tepki çekti!

Sosyal medya kullanıcıları Rivera’yı babasının cenazesini fotoğraf çekimi yapma fırsatı olarak kullanmakla suçladı. Bir kullanıcı “Jayne Rivera nasıl gerçek bir insan olabilir ve bunun iyi bir fikir olduğunu nasıl düşünür” yorumu yaparken bir başka kullanıcı da ‘cenazeyi seksi yas elbisesini sergileme fırsatı olarak gördüğünü‘ söyledi.

Yağan tepkiler üzerine yanlış bir şey yapmadığını ve yaptıklarının arkasında olduğunu savunan Rivera, hayatta olsa babasının da bu skandalı onaylayacağını söyleyerek bir kez daha hayrete düşürdü.

'Böyle başa çıktım'

Rivera, “Herkesin sevdiği birini kaybettiğinde başa çıkma şekli farklıdır. Bazıları daha geleneksel yollardır bazıları da tabu olarak görülebilir. Ben babam yanımdaymış gibi poz verdim, tıpkı daha önce birçok kez yaptığımız gibi” şeklinde ilginç bir açıklama daha yaparak niyetinin kötü olmadığını savundu.

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