Ahlaksız dizi bitiyor! Ekranlardan bir edepsizlik daha azalıyor
Kanal D'de, aile yapısını darmadağın eden rezil dizilerden biri daha yayına final yapma kararı aldı. Sadakatsiz isimli gayri meşru ilişkileri anlatan rezil diziye, tepkiler çığ gibi büyürken senaristler yazacak konu bulamadıkları için dizinin bitirileceği iddia edildi.
Sezon başında senaristi değişen Sadakatsiz'in bitirilmesinde, senarist değişikliğinin etkili olduğu öne sürüldü.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; henüz sezon başındayken dizide bir senarist değişikliğine gidildi. Sadakatsiz'in yapımcısı Fatih Aksoy, yaşanan kriz sonrası eski ekip ile yollarını ayırmış ve yeni bir isim diziyi yazmaya başlamıştı.
Yine iddiaya göre; senaryonun bu sezon bir türlü ilerleyememesi ve hikayenin bir noktada tıkanıp kalmasından dolayı final yapmasına karar verildi.