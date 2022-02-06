Ahlaksız dizi bitiyor! Ekranlardan bir edepsizlik daha azalıyor

Sezon başında senaristi değişen Sadakatsiz'in bitirilmesinde, senarist değişikliğinin etkili olduğu öne sürüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; henüz sezon başındayken dizide bir senarist değişikliğine gidildi. Sadakatsiz'in yapımcısı Fatih Aksoy, yaşanan kriz sonrası eski ekip ile yollarını ayırmış ve yeni bir isim diziyi yazmaya başlamıştı.

Yine iddiaya göre; senaryonun bu sezon bir türlü ilerleyememesi ve hikayenin bir noktada tıkanıp kalmasından dolayı final yapmasına karar verildi.