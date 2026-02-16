  • İSTANBUL
Ahlaksız "cicişlere" şok suçlamalar! İtirafçı neler anlattı neler
Gündem

Ahlaksız “cicişlere” şok suçlamalar! İtirafçı neler anlattı neler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ahlaksız "cicişlere" şok suçlamalar! İtirafçı neler anlattı neler

Yıllardır Müslüman Türk milletinin ahlaki değerlerine savaş açan ve yaptıkları ahlaksızlıklarla kamuoyunda "cicişler" olarak anılan...

Kamuoyunda “Ciciş Kardeşler” olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy hakkında ortaya atılan iddialar, savcılığı harekete geçirdi. Alaattin Aydın’ın ihbarıyla başlatılan soruşturmada, mahrem görüntülerin rıza dışı kayda alındığı ve şantaj amacıyla kullanıldığı öne sürüldü. İddialar kapsamında savcılık, delil niteliği taşıyabileceği değerlendirilen Ceyda Ersoy’a ait cep telefonunu kriminal incelemeye gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Düzce'de hükümlü bulunan Alaattin Aydın'ın 2022 yılında sunduğu dilekçeyle harekete geçti. Aydın, o dönem sevgilisi olan Esra Ersoy ve ablası Ceyda Ersoy'un Beşiktaş'taki evinde uyuşturucu kullandıklarını iddia etti. İddiaya göre, Esra Ersoy ile yaşadığı mahrem anlar, abla Ceyda Ersoy tarafından cep telefonuyla gizlice kayda alındı.

 

"10 BİN TL VERMEZSEN ÖLÜRSÜN" TEHDİDİ

Olayın perde arkasındaki iddialar sadece gizli kayıtla sınırlı değil. Alaattin Aydın, söz konusu görüntülerin kendisine karşı bir koz olarak kullanıldığını ve kardeşlerin kendisinden 10 bin TL para talep ettiğini öne sürdü.

,

EVDE BİRÇOK ŞANTAJ GÖRÜNTÜLERİ İÇEREN CD'LER VAR

Parayı ödemeyi reddettiğinde ise ölümle tehdit edildiğini belirten Aydın, dilekçesinde çarpıcı bir iddiaya daha yer verdi: "Evde birçok kişiye ait benzer şantaj görüntüleri içeren CD'ler var."

KRİMİNAL İNCELEME BAŞLATILDI: TELEFON LABORATUVARDA

Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu, delillerin tespiti için düğmeye bastı. Etiler Polis Merkezi Amirliği tarafından muhafaza edilen Ceyda Ersoy'a ait cep telefonu, bilirkişi incelemesine tabi tutulacak. İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'ndan gelecek sonuçlar, şantaj ve gizli kayıt iddialarının kaderini belirleyecek.

