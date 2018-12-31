Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!

Twitter'da 2 yaşındaki kızının karşısında rakı içerken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak tepki çeken babanın skandal tweetleri ortaya çıktı.

Çocuğunu karşısına oturtup, "Kızımla karşılıklı birer duble içeriz dedim. Haydariye kafayı soktu, daha hazır değilmiş demek ki" tweetini paylaşan ahlaksız baba büyük tepki çekmişti.

Paylaşımıyla Aile Bakanlığı'nı harekete geçiren ve sosyal medyada da büyük tepki gören baba, Bakanlığın uyarısıyla skandal tweeti kaldırdı.

Utanmadan sosyal medyada kara propagandaya girişen müptezel babanın, Twitter hesabından geçmişte çok daha korkunç paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

Skandal paylaşımlarında başörtüsüne galiz ifadelerle saldıran, besmele çeken çocuğu dövdüğünü itiraf eden, homosesksüelliğe övgüler düzen, sağa sola bakan kadınlara 'or..pu' diyen ahlaksız baba, kendi çocuğuna okuduğu ninniye de küfür eklemiş.

'Türbanı huni yapıp rakı içmek istiyorum'

Müslümanlara duyduğu kini tweetlerinde gözler önüne seren 'MisterNobadi' adlı Twitter kullanıcısı, kendi çocuğu ile ilgili yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti.

Ahlaksız baba, "Türbanı huni yapıp içine koymak suretiyle rakı içmek istiyorum" paylaşımıyla mide bulandırdı.

Ülkeyi kurtaran Müslüman ruhuna hakaret

1919 yılında Kahramanmaraş'ta Müslüman kadınların peçesini açmaya çalışan Ermeni işbirlikçilere kurşun yağdırarak Milli Mücadeleyi fiilen başlatan Sütçü İmam'ın kemiklerini sızlatacak cinsten paylaşımlarda bulunan gözü dönmüş müptezel, "Sabah çöp tenekesinin yanında çarşaflı kadın görüp, bu boyutta çöp tenekesi var mı ya diye düşündüm." ifadesiyle, Müslümanlara olan nefretini kustu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret

Paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hakaret eden müptezelin imam hatip liselerinin kapatılması için de pespaye sözler kullandığı görülürken, küçük çocukların başörtüsü takmasına küfür ve hakaretler yağdırarak, "Çocuğa türban takmanın özgürlüğü mü olur" diye yazdığı ortaya çıktı.

'Bayramda 3 aile toplanıp...'

Paylaşımlarıyla şoke eden haysiyetsiz müptezel, Müslümanların bayramlarıyla dalga geçmeye çalışarak, kendi ailesinin onurunu da hiçe saydı.

"Bayramda 3 aile birleşip grup s... yapmaya karar verdik" paylaşımıyla iffet ve namustan bihaber olduğunu ortaya koyan insan müsveddesi, 'böyle bir insan nasıl babalık yapar?' sorusunu akıllara getirdi.

İslam düşmanları ittifak halinde saldırıyor

Yeni Akit'in her haberi altında inim inim inleyen ve ülkeyi tek parti dönemindeki zulme yeniden mahkum etmek isteyen gericiler, İslama ve toplumsal değerlere karşı girişilen saldırılarla bir anda organize oluyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan yegane gücün İslami şuur olduğunu gizlemek isteyen ve nesilleri Batı yanaşmalığıyla iğdiş ederek sefil ideolojilerini milletimize dayatan ahlaksızlar, 2 yaşındaki bir çocuğun karşısında rakı içerek ninniye küfür karıştıran rezaleti savunma yarışına giriyor.

Batı normlarının dahi kabul etmediği kepazeliği milletimize dayatmak için her fırsatı deneyen ahlaksız militanlar, toplum ve ailenin temeline dinamit koymak için çalışıyor.