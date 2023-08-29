"Ahlaksız adam", Mehmet Metiner'den ayarın kralını yedi! Ha bu da sana kapak olsun

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a “Bizim Cumhuriyetimizde Cumhurbaşkanlığı yapan ahlâksız bir adam” diyerek hakaret eden CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’a ağzının payını verdi. Metiner, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bu ifadeyi kullanana iade ederken bile bin düşünürüz biz. Lakin birilerinin ne ağzının ayarı var, ne de edebi.

Bu ifade CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’a ait.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kimin için mi demiş?

Cumhurbaşkanımız için.

İzmir’de katıldığı partisinin kongresinde konuşurken “Atatürk Cumhuriyeti”neden bahsettikten sonra hızını alamayıp “Bizim Cumhuriyetimizde Cumhurbaşkanlığı yapan ahlâksız bir adam” diyerek milletimizin hür ve helâl oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanına edepten yoksun bir dille şarlamış.

(…) Tabii ki kem söz sahibine aittir.

Şimdi birileri kalkıp o vekil için “Ahlaksız adam, müptezel herif, kanı bozuk” dese olur mu?

Hangi birimiz kabul ederiz bunu?

Şahsen ben etmem.

Ne o vekil için ne de o vekilin genel başkanı için küfür ve hakaret anlamına gelecek hiç bir sözü zinhar kabul etmem.

Bunu söyleyen çıksa da eleştiririm.

Çünkü herkes kendine yakışanı yapar.

Keşke o edeple bağdaşmayan lafı ettiğinde dinleyenler anında itiraz etselerdi diyorum.

Keşke CHP parti sözcüsü, Cumhurbaşkanımız için söylenmiş o lafı kabul edilemez bulduğunu açıklasaydı diyorum.

Keşke diyorum o vekilin kendisi çıkıp özür dileme erdemliliğinde bulunsa!

Adam ol kişidir ki kendisine söylenmesini istemediği hiç bir lafı başkasına demez!

Eskiler boşa dememiş elbet: Bir insanın üslubu, nasıl bir adam olduğunu gösterir."