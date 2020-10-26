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Ekonomi AHKİB'den eylülde 35,8 milyon dolarlık ihracat
Ekonomi

AHKİB'den eylülde 35,8 milyon dolarlık ihracat

Yeniakit Publisher
2020-10-26 12:07:03 -
AHKİB'den eylülde 35,8 milyon dolarlık ihracat

MERSİN (AA) - Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, birliklerinin eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artışla 35,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Tekin, yazılı açıklamasında, AHKİB'in eylül ayında Türk hazır giyim ve konfeksiyon ihracatına yüzde 4 destek sağladığını belirtti.

Birliklerinin ihracatının eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artış gösterdiğini aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"AHKİB olarak eylülde 35,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu ayda en fazla ihracat yaptığımız ülke 10 milyon 790 bin dolarla Hollanda oldu. Bu ülkeyi 9 milyon dolar değerle İspanya, 3 milyon 632 bin dolar değerle Almanya takip etti. En fazla ihracat artışı sağladığımız ülkeler yüzde 4 bin 156 artış ve 989 bin dolar değer ile Azerbaycan-Nahçıvan, yüzde 1718 artış ve 615 bin dolar değer ile Bulgaristan oldu. Pazar çeşitliliğine yönelik hedef ülkelerden ABD'de yüzde 167 artış ve 1 milyon 827 bin dolar değere ulaştık."

Tekin, eylülde en fazla bayan dış giyim ihraç ettiklerini belirterek "Konfeksiyon ürünlerinde yüzde 87 bin 645 oranında artış yakalayıp, 9 milyon 322 bin dolar değere ulaştık. 6 milyon dolar değerle bay dış giyim ihracatımızda üçüncü sırada yer aldı." ifadelerini kullandı.

AHKİB olarak 2020 yılı ocak-eylül döneminde ise yüzde 31 artışla 288,1 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını ifade eden Tekin, 12 aylık dış satım hacminin ise yüzde 20 artışla 350,4 milyon dolar düzeyine ulaştığını kaydetti.

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