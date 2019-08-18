0553 313 94 23

Ahıskalıların vatan hasreti bitmiyor

Sovyetler Birliği tarafından 1944 yılında ana vatanları Ahıska’dan sürgün edilen Ahıska Türkleri, dünyanın her yerine dağılsalar da vatan hasretleri bitmiyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 09:49
Ahıskalıların vatan hasreti bitmiyor

Sovyetler Birliği tarafından 1944 yılında ana vatanları Ahıska’dan sürgün edilen Ahıska Türkleri, dünyanın her yerine dağılsalar da vatan hasretleri bitmiyor. Bursa’ya yerleşen Ahıska Türkleri, her yıl sürgün tarihinde Ahıska’ya giderek hasret gideriyorlar.


Bursa’dan iki otobüsle ana vatanları Ahıska’ya giden 90 kişi, köylerini gezerek hasret giderdi. Ekip başkanı ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Türkiye İcra Kurulu Başkanı Mehmet Taş ve Bursa Kadınlar Birliği Temsilcisi Gülçehre Terzioğlu ile birlikte doğdu toprakları gezen Ahıskalılar duygu dolu anlar yaşadılar. Mehmet Taş, tüm dünyadaki Ahıska Türklerini birlik ve beraberliğe çağırarak, ana vatana dönmeye davet etti. Gürcistan hükümetine de gösterdikleri kolaylıklardan dolayı teşekkür eden Taş, sıkıntılarının olmadığını belirtti.


Kadın Kolları Temsilcisi Gülçehre Terzioğlu da geldiklerinden beri hep güler yüzle karşılandıklarını ve 16 köyü gezerek köy sakinleri ile görüştüklerini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 09:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İslami finans BDT’de büyüyecek
    1. İslami finans BDT’de büyüyecek
    2. Bilecik'e aşırı yağmur düştü,..
    3. İstanbul Fatih'te kaza: Aracın hız..
    4. Fenerbahçe sezonu seyircisi önünde..
    5. "Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim"
    6. Güvenli Dijital İmza sayesinde 35..
    7. Balıkesir'de uyuşturucu satıcısına şok..
    8. Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk..
    9. En çok yazın satılıyor
    10. Utrecht, otobüs duraklarının üzerini..
    11. Barış koridoru 620 bin Suriyeli için..
    12. Firmalar markalaşmak için yarışıyor
    13. Adıyaman'da korkunç kaza: 10 kişi yaralı
    14. Solcular kazan kaldırdı! İmamoğlu'nun..
    15. Annesini silahla vuran zanlı tutuklandı
    16. 'DEAŞ'tan kurtarılan kadınlara devlet..
    17. Eminönü alt geçitteki hasar suların..
    18. Ahıskalıların vatan hasreti bitmiyor
    19. Fatih'te tekstil mağazasında yangın..
    20. Eminönü'nde selin ardından son durum
    FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler
    FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Benzin ve motorine yeni haftayla birlikte zam kapıda
    Benzin ve motorine yeni haftayla birlikte zam kapıda