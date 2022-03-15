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Yaşam Ahırın çatısı çöktü, küçükbaş hayvanlar telef oldu
Yaşam

Ahırın çatısı çöktü, küçükbaş hayvanlar telef oldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde

Yeniakit Publisher
2022-03-15 17:04:00 -
Ahırın çatısı çöktü, küçükbaş hayvanlar telef oldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çatısındaki kar kütlesi nedeniyle çöken ahırda bulunan 25 küçükbaş hayvandan 5'i telef oldu, 20 küçükbaş hayvan ise kurtarıldı.

Çok sayıda küçükbaş hayvan mahsur kaldı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Akçaköy mahallesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısının çöktüğü çok sayıda küçükbaş hayvanın altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine 3 kişilik AFAD ekibi, iş makineleri ile bölgeye hareket etti.

5 koyun telef oldu

Yapılan çalışmalar sonrasında mahsur kalan hayvanlardan 20'si sağ olarak bulunduğu yerden çıkartılarak kurtarılırken, 5 koyun ise telef oldu.

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