Ahiret ticaretinde büyük hata: Hakkını helal etmeyenler aslında ne kaybediyor?

"Öbür tarafta hesaplaşırız" diyerek hakkını helal etmeyenlerin büyük bir yanılgı içinde olduğu ortaya çıktı. Fikret Çetin’in çarpıcı analizi, affetmenin aslında karşı tarafa bir kıyak değil, kişinin kendi geleceğine yaptığı devasa bir yatırım olduğunu gözler önüne seriyor.

Günlük hayatta en sık kurduğumuz cümlelerden biri: "Hakkımı helal etmiyorum, hesaplaşacağız!" Peki, gerçekten kazanan siz mi olacaksınız? Popüler içerik üreticisi Fikret Çetin, son videosunda bu konuyu masaya yatırarak ezber bozan bir gerçeği açıkladı. Birçok insanın "ticari zeka" zannettiği bu tutumun, aslında ahiret hayatı için yapılabilecek en kötü yatırım olduğunu söyledi.

"Kendi Amelin Kendi Gözüne Yetmiyor!"

anlatılan ibretlik bir kıssaya göre; yüzlerce yıl ibadet eden bir zahit, kıyamet günü Allah’ın karşısına çıktığında amellerine güvenir. Ancak yapılan hesaplama şoke edicidir: Yüzlerce yıllık ibadet, adamın sadece tek bir gözünün şükrünü bile karşılamaya yetmez. Çetin, bu örnekle şu gerçeği vurguluyor: Eğer her şeyi kuruşu kuruşuna hesaplatmak isterseniz, o teraziden kârlı çıkma şansınız yok.

İyiliğin En Saf Hali: Kötülüğe Karşı Affetmek

Bir fakire yardım ettiğinizde nefsiniz devreye girip "ne kadar cömertim" diyerek amelinize gölge düşürebilir. Ancak size kötülük yapmış, canınızı yakmış birini sırf Allah rızası için affettiğinizde, oraya nefsin karışması imkansızdır. İşte bu, "halis iyilik"in zirvesidir. Fikret Çetin, bu anı bir trafik kazası örneğiyle açıklıyor: "Haklısınız, öfkelisiniz ama o anda durup 'Bu bir soru ve ben Allah'tan yana cevap vermeliyim' diyebilmek, asıl kazanç kapısıdır."

700 Kat Daha Fazla Kazanmak Mümkün mü?

Haberin en can alıcı noktası ise şu: Birinden alacağınız küçük bir hak yerine, o kişiyi affederek Allah’ın "Afüv" (affedici) ismine sığınmak, size hayal bile edemeyeceğiniz bir ödül getirebilir. iddiaya göre, affetmenin getireceği derece, o kişiden alacağınız hakkın belki de 700 katı daha değerli.

Sonuç olarak; hayatı bir rüya, karşılaşılan her olayı ise cevaplanması gereken bir soru olarak görenler kazanıyor. "Hakkımı helal etmiyorum" demek, aslında büyük bir hazineyi elinin tersiyle itmek anlamına geliyor olabilir.