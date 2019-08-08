0553 313 94 23

Ahırda yaşayan kadına devlet sahip çıktı

Ahırda yaşadığı tespit edilen engelli kadın koruma altına alındı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 17:29
Ahırda yaşayan kadına devlet sahip çıktı

Ahırda yaşadığı tespit edilen engelli kadın koruma altına alındı.


Çankırı Bayramören ilçesi Dalkoz köyünde ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri tarafından zihinsel engelli bir kadının dayısı tarafından ahırda tutulduğu tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri zihinsel engelli kadını dayısının ikametinden alarak Aile, Çalışma ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Kadın, Eldivan Rehabilitasyon Merkezine yerleştirildikten sonra Ayşe Gülen’in dayısı olan Metin U. ve Şerife U. hakkında soruşturma açıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 17:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manisa’da bir kişi cinsel istismardan tutuklandı
    1. Manisa’da bir kişi cinsel istismardan..
    2. Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi
    3. Örnek bahçede ekonomik fındık hasadı..
    4. AFAD, Denizli'ye çadır ve ihtiyaç..
    5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    6. Aden’de BAE destekli gruplarla Yemen..
    7. Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a..
    8. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    9. Batur, sanayi esnafıyla buluştu
    10. Çocukların piknik sevinci
    11. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    12. Yumurtalık yetmezliğinde yeni yöntem
    13. Anagold Sosyal Kalkınma Fonunca 37..
    14. Edirne'de 340 düzensiz göçmen..
    15. "Hindistan hükümeti, Pakistan'ın..
    16. Gençlerbirliği’nden, İçişleri Bakanı..
    17. Karabük'te makilik alanda yangın
    18. Gaziantep Üniversitesi Besyo özel..
    19. ATO Meclis üyesine silahlı saldırı
    20. Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos..
    21. Binali Yıldırım İzmir-İstanbul..
    22. Akar ve TSK'nin Komuta Kademesi KKTC'de
    23. Otogar otoparklarıyla ilgili flaş..
    24. Avşar’ın bayram mesajı
    25. "Uluslararası Çizgi ve Sahaf Günleri"..
    26. Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
    27. Kocaeli’de 2006 yılındaki mafya..
    28. Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı..
    29. Depremden panikleyen vatandaşların..
    30. Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda otogar..
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!