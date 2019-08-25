Ahır yangınında 120 küçükbaş hayvan telef oldu Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Sarıgüney Köyünde çıkan yangında 120 küçükbaş hayvan öldü.

Olay akşam saatlerinde Çayırlıya 25 kilometre uzaklıktaki Sarıgüney köyünde meydana geldi. Hasan Düzgüne ait ahırda, yangın çıktı. Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede ahırı sardı. İçerisinde küçükbaş hayvanların bulunduğu saman dolu ağır, bir anda alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ahırdan yükselen alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ahırda yapılan incelemede 120 küçükbaş hayvanın öldüğü belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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