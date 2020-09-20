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Ekonomi Ahilik ödülü Arslan’a verildi
Ekonomi

Ahilik ödülü Arslan’a verildi

Esnaf ve sanatkârları destekleme amacıyla kurulan ve pandemi sürecinde geliştirdiği ürünlerle esnafın nakit ihtiyaçlarına özel çözümler üreten Halkbank, Ahilik Hizmet Ödülü’nün sahibi oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:31:00 -
Ahilik ödülü Arslan’a verildi

Kırşehir’de düzenlenen 33. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından Ahilik Hizmet Ödülü, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a verildi. Ahilik kültürünün, esnaf teşkilatlanmaları geleneğinin kaynağı olduğuna dikkat çeken Arslan, bu geleneği yaşatmak ve yeni kuşaklara aktarmak üzere çalıştıklarını belirtti. Arslan, “Güçlü bir ekonomi için esnafımızı desteklemenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Esnafın bankası olarak, müşterilerimize hem maddi destek hem de moral ve güvence vermek için çalışıyoruz” dedi. Arslan, şunları söyledi: “Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kullandırdığımız krediler içinde esnaf ve sanatkârlarımızın payı yüzde 22 oldu.

Esnaf Destek Paketi kapsamında 735 bin esnafımıza 18,2 milyar TL tutarında nakdi işletme kredisi kullandırdığımız bu dönemde, 550 bin esnafımıza da 10,4 milyar TL Paraf Esnaf Kart limiti tahsis edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Kararı ile esnaf ve sanatkârlarımızın Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli esnaf kredilerinin önce Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında daha sonra Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ödenmesi gereken kredi taksitlerini üç ay süreyle erteledik. Bu desteklerin sürmesi, esnaf ve sanatkârlarımızın daha da rahat etmesi için çok çalışmaya devam edeceğiz.”

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