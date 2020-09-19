Ahilik Hizmet Ödülü bu yıl Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a verildi

İSTANBUL (AA) - Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ahilik Hizmet Ödülünü aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, esnaf ve sanatkârları destekleme amacıyla kurulan ve pandemi sürecinde geliştirdiği ürünlerle esnafın nakit ihtiyaçlarına özel çözümler üreten Halkbank, Ahilik Hizmet Ödülü'nün sahibi oldu.

Kırşehir'de düzenlenen 33. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından Ahilik Hizmet Ödülü, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Arslan, ahilik kültürünün, esnaf teşkilatlanmaları geleneğinin kaynağı olduğuna dikkati çekerek, bu geleneği yaşatmak ve yeni kuşaklara aktarmak üzere çalıştıklarını belirtti.

Osman Arslan, “Güçlü bir ekonomi için esnafımızı desteklemenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Esnafın bankası olarak, müşterilerimize hem maddi destek hem de moral ve güvence vermek için çalışıyoruz. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kullandırdığımız krediler içinde esnaf ve sanatkârlarımızın payı yüzde 22 oldu. Esnaf Destek Paketi kapsamında 735 bin esnafımıza 18,2 milyar TL tutarında nakdi işletme kredisi kullandırdığımız bu dönemde, 550 bin esnafımıza da 10,4 milyar TL Paraf Esnaf Kart limiti tahsis edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Kararı ile esnaf ve sanatkârlarımızın Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli esnaf kredilerinin önce nisan, mayıs ve haziran aylarında daha sonra temmuz, ağustos ve eylül aylarında ödenmesi gereken kredi taksitlerini üç ay süreyle erteledik. Bu desteklerin sürmesi, esnaf ve sanatkârlarımızın daha da rahat etmesi için çok çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.