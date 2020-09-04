Ahiliğin ana sınıflardan itibaren okullarda ders olarak okutulması önerildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ahilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Öztürk, Ahiliğin ana sınıfından itibaren ders olarak okutulması gerektiğini belirtti.

Öztürk, AA muhabirine, Ahiliğin 13. yüzyılda Kırşehir'den Anadolu'ya oradan da Osmanlı coğrafyası başta olmak üzere dünyaya yayılan bir medeniyet hareketi olduğunu söyledi.

Osmanlı Devleti'nin bir cihan devleti olmasında Ahilerin önemli rol oynadığını vurgulayan Öztürk, Kosova, Lübnan, Azerbaycan, Libya başta olmak üzere hala eski Osmanlı coğrafyasında bu medeniyetin izlerinin görüldüğünü ifade etti.

Ahiliğin, Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasına manevi mimar olarak büyük katkı sağladığına işaret eden Öztürk, bu dönemde Bacıyanı Rum teşkilatı ile kadınların toplumsal hayata katılmasının sağladığını, Avrupa'dan önce esnafın teşkilatlanması, üretimde kalite standardı çalışmaları ve mesleğin bir ahlakının olması ilkelerini uyguladığını bildirdi.

Kaynağını İslam ahlakından alan Ahiliğin meslek ve inanç dayanışmasıyla ilgili 740 kuralının olduğuna dikkati çeken Öztürk, bu öğretinin günümüzde başta esnaf olmak üzere her kesime en iyi şekilde öğretilmesi gerektiğini aktardı.

Ahiliğin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin tüm fakülte ve yüksekokullarında zorunlu ders olarak bir dönem okutulduğunu vurgulayan Öztürk, Konya başta olmak üzere bazı illerdeki üniversitelerde de bu derslerin verildiğini dile getirdi.

Ana sınıfından itibaren Ahilik prensipleriyle ilgili eğitimlerin verilmesinin önemli olduğunu aktaran Öztürk, şöyle devam etti:

"Atalarımız der ki, ağaç yaşken eğilir. Çocukların, Ahiliğin ilkelerini hikaye, anekdot gibi yöntemlerle ana sınıfından itibaren kazanmaya başlaması lazım. Özellikle cömertlik, yiğitlik, fedakarlık, doğruluk, dürüstlük, kalite, üretim ahlakı, hak yememe, yalan söylememe, meslek ahlakı gibi ilkeler hikayelerle, masallarda anlatılmalı. Ahilik, ana sınıfından itibaren okullarda ders olarak okutulmalı. Üniversitemizin adının Ahi Evran Üniversitesi olması münasebetiyle 2016 yılından itibaren Ahilik dersini bütün fakülte ve yüksekokullarda bir dönem okutuyoruz. Öğrenciler, hocasının eşliğinde Ahi Evran Veli'nin türbesini ziyaret ediyor. Derslerde öğretilerini öğreniyor. Gittiği yerlerde bu bilgilerini bulunduğu görevlerde de değerlendirecektir. Bu önemli bir şey."

Ahiliğin başkentinde bu öğretinin gelecek nesillere aktarılması için farklı çalışmalar yapıldığını ancak Türkiye'nin Kırşehir'den ibaret olmadığını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Ahilik öğretisi, Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla özellikle meslek ahlakı, meslek erbabı yetiştiren okullarda da ciddi anlamda verilmelidir. Biz bu konuda Ahi Evran Üniversitesi hocaları olarak Ahiliğin kitabını da hazırladık. Basımı da yapıldı. Çocuklar küçük yaşta Ahiliği öğrenirse daha kalıcı olur, iz bırakır. Çocukların küçük yaşlarda edindiği bilgiler unutulmaz, etkili ve kalıcı olur."