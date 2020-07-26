Ahi Evran Üniversitesi taban puanları 2020 Ahi Evran Üniversitesi başarı sırası bölümler
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi taban puanları 2020 Ahi Evran Üniversitesi başarı sıralamaları 2020 ÖSYM tarafından açıklandı. 2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih ve yerleştirmeleri başlayacak. ÖSYM 2020 üniversite tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. YKS sonuçları sonrası adaylar elde ettikleri puanları ve başarı sırası ile tercihlerini yapacak. Peki Ahi Evran Üniversitesi 2020 taban puanları ve başarı sıralaması nedir? İşte Ahi Evran 2020 en küçük ve en büyük taban puanları ve başarı sıralamaları.
Ahi Evran Üniversitesi taban puanları 2020, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi taban puanları 2020, Ahi Evran Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2020. ÖSYM tarafından, yayınladığı YKS tercih kılavuzuyla, üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Açıklanan kontenjanlar listesine göre, devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı. Üniversite tercih listesinde birinci sırada Ahi Evran Üniversitesi’ne yer verecek olan öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları 4 ve 2 yıllık bölüm puanlarının araştırmaya devam ediyor. İşte Ahi Evran Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanlar listesi.
Ahi Evran üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2020
Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu
Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi başarı sırası 962087 taban puan 243,48275
Ahi Evran Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği başarı sırası 1377609 taban puan 213,09971
Ahi Evran Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık başarı sırası 1046464 taban puan 236,90177
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği başarı sırası 1276138 taban puan 220,28799
Ahi Evran Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı başarı sırası 1756539 taban pan 173,87977
Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu
Ahi Evran Üniversitesi3 Elektrik başarı sırası 1349497 taban puan 215,05308
Ahi Evran Üniversitesi Harita ve Kadastro 1399951 - 211,54340
Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi 1606459 - 197,84489
Ahi Evran Üniversitesi Makine 1330581 - 216,40219
Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu
Ahi Evran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 1661562 - 193,94722
Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 1554035 - 201,31526
Ahi Evran Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 1736026 - 185,57759
Ahi Evran Üniversitesi Grafik Tasarımı 1504154 - 204,55996
Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ahi Evran Üniversitesi Elektronörofizyoloji 564997 - 279,23528
Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi 2 TYT 536613 - 282,54745
Ahi Evran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım 360756 - 308,05583
Ahi Evran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (İÖ) 418432 - 298,48275
Ahi Evran Üniversitesi Optisyenlik 702361 - 265,08546
Ahi Evran Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez 644788 - 270,68967
Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 743795 - 261,27270
Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 972136 - 242,71232
Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 491273 - 288,19465
Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 570496 - 278,60431
Ahi Evran Üniversitesi Yaşlı Bakımı 1044533 - 237,05514
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ahi Evran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 1339829 - 215,73749
Ahi Evran Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1713534 - 189,17813
Ahi Evran Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri 1743712 - 183,05211
Ahi Evran Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1715930 - 188,87578
Ahi Evran Üniversitesi İşletme Yönetimi 1730117 - 186,81105
Ahi Evran Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1696304 - 191,00453
Ahi Evran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı 1719920 - 188,36822
Ahi Evran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği 1755572 - 174,66442
Ahi Evran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1080936 - 234,26436
Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi 1355170 - 214,66303
Ahi Evran Üniversitesi Elektrik 1113765 - 31,79590
Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi 1538439 - 202,33317
Ahi Evran Üniversitesi Mekatronik başarı sırası 1293132 taban puanı 219,07538
Ahi Evran üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2020
Eğitim
Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanları
Eğitim
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık
TÜM ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU
2020 ÖSYM tercih kılavuzu taban puanları kontenjanları için tıklayınız