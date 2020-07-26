Ahi Evran Üniversitesi taban puanları 2020 Ahi Evran Üniversitesi başarı sırası bölümler

Ahi Evran Üniversitesi taban puanları 2020, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi taban puanları 2020, Ahi Evran Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2020. ÖSYM tarafından, yayınladığı YKS tercih kılavuzuyla, üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları açıklandı. Açıklanan kontenjanlar listesine göre, devlet üniversitelerinde okul birincisi kontenjanları hariç 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı. Üniversite tercih listesinde birinci sırada Ahi Evran Üniversitesi’ne yer verecek olan öğrenciler Ahi Evran Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları 4 ve 2 yıllık bölüm puanlarının araştırmaya devam ediyor. İşte Ahi Evran Üniversitesi 2020 taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanlar listesi.

Ahi Evran üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2020

Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu

Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi başarı sırası 962087 taban puan 243,48275

Ahi Evran Üniversitesi Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği başarı sırası 1377609 taban puan 213,09971

Ahi Evran Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık başarı sırası 1046464 taban puan 236,90177

Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği başarı sırası 1276138 taban puan 220,28799

Ahi Evran Üniversitesi Süt ve Besi Hayvancılığı başarı sırası 1756539 taban pan 173,87977

Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksekokulu

Ahi Evran Üniversitesi3 Elektrik başarı sırası 1349497 taban puan 215,05308

Ahi Evran Üniversitesi Harita ve Kadastro 1399951 - 211,54340

Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi 1606459 - 197,84489

Ahi Evran Üniversitesi Makine 1330581 - 216,40219

Ahi Evran Üniversitesi Mucur Meslek Yüksekokulu

Ahi Evran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 1661562 - 193,94722

Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 1554035 - 201,31526

Ahi Evran Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 1736026 - 185,57759

Ahi Evran Üniversitesi Grafik Tasarımı 1504154 - 204,55996

Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ahi Evran Üniversitesi Elektronörofizyoloji 564997 - 279,23528

Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi 2 TYT 536613 - 282,54745

Ahi Evran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım 360756 - 308,05583

Ahi Evran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (İÖ) 418432 - 298,48275

Ahi Evran Üniversitesi Optisyenlik 702361 - 265,08546

Ahi Evran Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez 644788 - 270,68967

Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 743795 - 261,27270

Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 972136 - 242,71232

Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 491273 - 288,19465

Ahi Evran Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 570496 - 278,60431

Ahi Evran Üniversitesi Yaşlı Bakımı 1044533 - 237,05514

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Ahi Evran Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 1339829 - 215,73749

Ahi Evran Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1713534 - 189,17813

Ahi Evran Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri 1743712 - 183,05211

Ahi Evran Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1715930 - 188,87578

Ahi Evran Üniversitesi İşletme Yönetimi 1730117 - 186,81105

Ahi Evran Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 1696304 - 191,00453

Ahi Evran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı 1719920 - 188,36822

Ahi Evran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği 1755572 - 174,66442

Ahi Evran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1080936 - 234,26436

Ahi Evran Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi 1355170 - 214,66303

Ahi Evran Üniversitesi Elektrik 1113765 - 31,79590

Ahi Evran Üniversitesi İnşaat Teknolojisi 1538439 - 202,33317

Ahi Evran Üniversitesi Mekatronik başarı sırası 1293132 taban puanı 219,07538

Ahi Evran üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2020

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