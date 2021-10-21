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Ekonomi AHBV Üniversitesi akademik kadro alacak
Ekonomi

AHBV Üniversitesi akademik kadro alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 14:40:00 -
AHBV Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular, 21.10.2021 tarihinden  itibaren 15 gün içerisinde alınacak. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecek.

Profesör  ve  doçent  adayları  Üniversitenin  Rektörlüğü  Personel  Dairesi  Başkanlığı’na,  doktor  öğretim  üyesi  adayları  ise  ilgili  dekanlık  veya müdürlüğe başvurularını şahsen yapacaklardır.

Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve kadro unvanı doçent olanlar müracaat edemez.

İlana ve sürece ilişkin bilgiler http://personel.hacibayram.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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