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Ahbap’tan temizlik çağrısı

Ünlü sanatçı Haluk Levent’in kurup genel başkanlığını yaptığı Ahbap’ın Tekirdağ yapılanması olan Ahbap Tekirdağ, pazar günü gerçekleştirecekleri çöp toplama etkinliğine bütün çevre dostlarını davet etti.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:21
Ahbap’tan temizlik çağrısı

Ünlü sanatçı Haluk Levent’in kurup genel başkanlığını yaptığı Ahbap’ın Tekirdağ yapılanması olan Ahbap Tekirdağ, pazar günü gerçekleştirecekleri çöp toplama etkinliğine bütün çevre dostlarını davet etti.


Bir yılı aşkın bir süredir gönüllü ahbapları ile çalışmalar yürüten Ahbap Tekirdağ, 30 Haziran pazar günü farkındalık oluşturmak için çöp toplayacak. Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilecek organizasyonlarda tamamen gönüllülerden oluşan Ahbap ekibi, doğanın kirletilmesinin önüne geçmek ve farkındalık oluşturmak için 30 Haziran pazar günü Süleymanpaşa’da saat 18.00’de Atatürk Ormanı’nı, Çerkezköy’de ise saat 17.00’de Kızılpınar Kocameşe Piknik Alanını temizleyecek.


Yapılacak etkinliğe tüm halkı davet eden Ahbap Tekirdağ ekibi, “Bizler hiçbir siyasi yapının altında olmayan, hiç kimseyi ayırmadan tamamen gönüllü olarak kendimizi, şehrimizi, bölgemizi, ülkemizi hatta dünyamızı olumsuzluklardan arındırıp geliştirmek üzere bir araya gelmiş insanlarız. Ahbap’ın özünde ‘İyilik’ var ve iyilik çerçevesinde bir aradayız. 30 Haziran pazar günü yapacağımız çalışma ile de her geçen gün kirlenen dünyamızı belki arındıramayacağız ancak sizlerle birlikte bir nebze olsun farkındalık oluşturarak kirlenmenin yavaşlamasını sağlayacağız. Bu noktada tüm çevre dostu Tekirdağlıları etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz. Bizleri Ahbap Tekirdağ araması ile facebook, twitter ve instagram’dan takip edip tüm sorularınızı sorabilir, siz de aramıza katılabilirsiniz. Pazar günü dostlarınız, arkadaşlarınız, aileniz, tüm sevdikleriniz ile farkındalık oluşturmak ve daha temiz bir gelecek hayaliyle hepinizi etkinliğimize bekliyoruz” açıklamasında bulundu.


1 yılı aşkın bir süredir görev yapan Ahbap Tekirdağ, daha önce Alkaya, Değirmenaltı ve Çarşı sahilleri, Atatürk Ormanı ile Kazak Gölü’nde temizlik çalışması yaparak vatandaşların takdirini kazanarak örnek olmuştu.



30 Haziran günü 64 ilde eş zamanlı düzenlenecek


Türkiye çapında 64 şehirde aynı anda gerçekleştirilecek organizasyon ile temiz bir dünya mesajı verilmesi planlanırken yapılacak çalışmada #KirletmeTemizle hashtagi ile sosyal medyada da paylaşılacak.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:21
  1. doğa
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