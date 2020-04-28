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Aktüel

AHBAP’tan sokak hayvanlarına mama yardımı

Ünlü Sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği, Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneğine mama yardımında bulundu.

2020-04-28 09:56:17 -
AHBAP’tan sokak hayvanlarına mama yardımı

Ünlü Sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği, Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneğine mama yardımında bulundu.


Haluk Levent’in 1 Nisan 2020 tarihinde sosyal medya hesabından ‘Sokaktaki dostlarımızın halleri fena açlıktan yavrular parçalanıyor. Bir destek de onlar için gelecek, yarın açıklayacağız’ mesajından sonra harekete geçen AHBAP Derneği, Lapseki’de barınak sorumlusu Nilüfer Teoman’ın yardım çağrısına sessiz kalmadı. Teoman, tüm dernek çalışanları olarak çok mutlu olduklarını ifade ederek" AHBAP Derneği tarafından yollanan mamalarla İlçe merkezi, belde ve köylerimizde canlarımızı besledik. Bin 500’den fazla sokak hayvanının karnı doydu. Çağrımıza sessiz kalmayan AHBAP Derneği ve Haluk Levent’e çok teşekkür ederiz" dedi.

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