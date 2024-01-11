Ağzını bozan İmamoğlu’na Alevilerden kırmızı kart: Ekrem'e oy yok

Seçim hezimetinin ardından sözde ‘değişim’ vurgusuyla kazan kaldıran ve “babam” dediği Kılıçdaroğlu’nun devrildiği CHP’nin 38’inci Olağan Genel Kurultay’ında “Alevi lobisini yıktık” açıklamasında bulunduğu öne sürülen Ekrem İmamoğlu’na yönelik Alevilerin tepkisi dalga dalga yayılıyor.

14-28 Mayıs seçimleri öncesi çektiği videoda “Ben Aleviyim” diyen ve toplumun tüm kesimleri ile barışacağını ifade eden Kılıçdaroğlu’nun delege pazarlıkları ve kirli para iddiaları ile devrilmesini sindiremeyen Alevi yurttaşlar, sosyal medya hesaplarından Kılıçdaroğlu’na ihaneti ve kendilerine hakareti affetmeyeceklerini açıklayayarak ‘İmamoğlu’na oy vermeyeceklerini’ belirtiyor.

Ekrem'e tepki yağıyor

Şişik egosuyla toplumun tüm kesimlerinin tepkisini çeken İmamoğlu’na yönelik vatansever Alevilerce sosyal medyada yapılan sitem dolu paylaşımlardan bazıları şöyle:

• Seval Keskin adlı vatandaş İmamoğlu’nun görseli ile birlikte ‘X’te yaptığı paylaşımında, “Aklının ucundan geçirmesin, ona soğuk duş aldıracağız. Aleviler ayaklarını sildiği paspas değil. Hem hakaret et, hem oy bekle. Oy yok” dedi.

• Facebook’ta paylaşım yapan Metin Atalay ise, “Koç Üniversitesinde dövülerek linç edilmeye çalışılan Alevi öğrenci için CHP’den herhangi bir açıklama yok. Onlar İmamoğlu showunu seyretmekle meşguller. İmamoğlu showunda İstanbul’da yaşayan bütün halkları saydı ama Alevilerden bir kelime bile bahsetmedi. Alevileri kendi arka bahçeleri olarak görmelerine dur denmeli. Seçimden seçime hatırlan Aleviler artık CHP’ye koltuk değneği olmamalı” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

• CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’i etiketleyen Ümit Erki adlı “X” kullanıcısı, “Sen yoluna ihanet etmiş birisin. Biz Aleviler İmamoğlu’na oy vermiyoruz” paylaşımını yaptı.

• Kaan Ekici adlı sosyal medya kullanıcısı ise “Kurultay günü ‘S….ret kazandık, kuduruyorlar. Alevi lobisini yıktık’ diyen Ekrem İmamoğlu’na İstanbul’daki Alevi kardeşlerimiz oy verirse onlara yazıklar olsun” paylaşımı yaptı.

Alevi tokadı sandıkta inecek

İmamoğlu’nun Alevilere yönelik aymaz tutumunu ve nefret söylemini Akit’e değerlendiren Anadolu Alevi Ocakları Genel Başkanı Emrah Uslu şunları söyledi: “CHP içerisinde Alevileri arka bahçesi olarak gören bir zihniyetin bugün de devam ettiğini çok iyi biliyoruz. Hatırlarsınız İmamoğlu, ilk zamanlar Aleviliği ayrı bir din gibi gösteren dergiler falan çıkarttırdı. Geçen günlerde çıkan videosunda ise ‘Alevi lobisinden kurtulduk’ ve hakaret sözü bizleri şaşırtmadı. Bunlar, Almanya’daki ‘Ali’siz Aleviliğin’ savunucularıyla aynı zihniyetteler. Bunlarla mücadelemiz Allah’ın izniyle sonuna kadar devam edecek. Bizim kimsenin oy deposu olmadığımızı 31 Mart’ta öğrenecekler. İstanbul’da İmamoğlu’na çok büyük bir Alevi tokadı atacak. Artık bunun zamanı geldi.”

Bütün cemevlerinde anlatacağız

AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Aday Adayı Veli Arslan ise İmamoğlu’nun Alevilere yönelik skandal sözlerini şöyle eleştirdi: “İmamoğlu henüz kongreden çıkmadan ‘Biz Alevileri bitirdik’ diyor. Yani ‘bu partinin içerisinde artık Alevi gücü olmayacak’ diyor. Biz bu adamın içindeki kini, kibri, öfkeyi sahada anlatacağız. Tüm cemevlerinde bunu anlatacağız. Alevilerin oyuyla kazandı ama bir tane Alevi genel müdür bile atamadı.”