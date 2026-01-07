  • İSTANBUL
Gündem

Ağzında sigarasıyla çıplak elle domuzu yakalayıp sevmişti! Çılgın Türk dünyanın gündeminde

Yeniakit Publisher
Osman Yılmaz

Sinop'un karlı doğasında çekilen görüntüler, dakikalar içinde dünyanın sınırlarını dolaştı. Ağzındaki sigarası bile düşmeden vahşi domuzu çıplak elleriyle yakalayan Sinoplu Şenel Yılmaz, sosyal medyanın yeni fenomeni olurken yabancı yorumcular, vahşi doğa ile bu denli "rahat" bir etkileşime girilmesini "2026 yılının ilk viral anı" olarak değerlendirdi. Yabancı platformlarda Şenel'in milyonlarca kez izlenen videosu 'Çılgın Türk' başlığıyla yayıldı.

Sosyal medyada yabancıların 'Çılgın Türk' başlığıyla paylaştığı görüntülerde, bir vatandaşın domuz sürüsünün içine dalması ve kurbanını çıplak elleriyle kucağına alması herkesi hayrete düşürdü. Milyonlarca kez izlenen videoda en çok dikkat çeken detay ise adamın ağzından düşmeyen sigarası oldu.

Olay sadece bir "yakalama" anı değil, sonrasıyla da gündemde. Domuzu yakaladıktan sonra bir süre kucağında seven ve zarar vermeyen Şenel Yılmaz, hayvanı tekrar doğaya saldı. Yabancı yorumcular, vahşi doğa ile bu denli "rahat" bir etkileşime girilmesini "2026 yılının ilk viral anı" olarak nitelendirdi.

1
Yorumlar

Hggjbvgg

Biz uçaklara bile atıyoruz domuz ne ki

EMPERYALISTLERIN RAMBO SU CAKMA/SANAL, ANADOLUMUN CILGIN TÜRKÜ GERCEK!!! siyonist-yunan-kubrisli rum vd teroristler korkmayip ne yapsin.... ISTE DOMUZ TERORIST ISTE MEHMETCIK:

Siyonist-hacli teroriste benzettigim icin Masum ve onurlu mahluk olan domuzcuktan ozur dilerim:))
