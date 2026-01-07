Ağzında sigarasıyla çıplak elle domuzu yakalayıp sevmişti! Çılgın Türk dünyanın gündeminde

Sosyal medyada yabancıların 'Çılgın Türk' başlığıyla paylaştığı görüntülerde, bir vatandaşın domuz sürüsünün içine dalması ve kurbanını çıplak elleriyle kucağına alması herkesi hayrete düşürdü. Milyonlarca kez izlenen videoda en çok dikkat çeken detay ise adamın ağzından düşmeyen sigarası oldu.

Olay sadece bir "yakalama" anı değil, sonrasıyla da gündemde. Domuzu yakaladıktan sonra bir süre kucağında seven ve zarar vermeyen Şenel Yılmaz, hayvanı tekrar doğaya saldı. Yabancı yorumcular, vahşi doğa ile bu denli "rahat" bir etkileşime girilmesini "2026 yılının ilk viral anı" olarak nitelendirdi.