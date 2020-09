Ağustosun heyecanı “dev köpekbalığı” oldu

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, izleyicilerine kesintisiz sinema keyfi sunmaya devam ediyor. Tivibu kutuları üzerinden ve Tivibu Go uygulaması kullanılarak mobil, web ve Smart TV ekranlarından izlenebilen yapımlar sürekli güncellenirken, seyirci her ay farklı türlerdeki yerli ve yabancı yapımlardan dilediğini izleme şansına sahip oluyor. Platformun ağustos ayı verilerine göre Seç İzle servisinin zirvesinde yüksek bütçeli yapım Meg: Derinlerdeki Dehşet (The Meg) bulunuyor.

Okyanus fatihi zirvede

Dramdan animasyona, bilim kurgudan komedi türüne her ay onlarca yeni yüklenen yerli ve yabancı filmi izleyiciyle buluşturan Tivibu’nun Seç İzle servisinde, büyük beğeni kazanan yapımlar yayınlanıyor. Ağustos ayında en çok izlenen film olan, başrolünde efsanevi İngiliz aktör Jason Statham’ın rol aldığı Meg: Derinlerdeki Dehşet’te, soyu tükenmiş zannedilen okyanus fatihi megalodon durdurulmaya çalışılıyor. Film izleyiciye korku ve aksiyon dolu anlar yaşatıyor. Yüzde 37 ile en çok çocuk türünün izlendiği Seç İzle’nin tercih edilen diğer yapımları şöyle sıralanıyor: Kral Şakir Oyun Zamanı, Venom: Zehirli Öfke, Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili, Damat Takımı, Canavar Ev, Tom and Jerry Show, Bumblebee, Kocaayak ve Oğlu, Git Başımdan.

Kırmızı Halı’da animasyonlar

Ağustosta Tivibu’nun Kırmızı Halı klasöründe yüzde 41 ile en çok animasyon türündeki yapımlar izlendi. Haftalardır listenin zirvesinde konumlanan Kirpi Sonic (Sonic the Hedgehog) filminde, Sonic karakterini Ben Schwartz seslendirirken, yapımın başrollerinde Hollywood yıldızları James Marsden ve Jim Carrey yer alıyor. Video oyun serisinden uyarlanan yapımda Dr. Robotnik hızlı Sonic’i yakalamak için her yolu deniyor, eğlenceli bir kovalamaca yaşanıyor. Yakın dönemde beyazperdede gösterilen yapımların yayınlandığı Kırmızı Halı’nın diğer çok izlenenleri ise şöyle: Moana, Ters Yüz, Mavi Korku 3, Karlar Ülkesi, Zootropolis: Hayvanlar Şehri, Avengers: Sonsuzluk Savaşı, Arabalar, Kaçış Planı 3, İnanılmaz Aile 2.