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Ağustos’ta en fazla reel getiri külçe altından

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin “finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını” açıkladı.

10 Eylül 2019 Salı 11:42
Ağustos’ta en fazla reel getiri külçe altından

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin “finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını” açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,06, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,53 ile külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, dolar yüzde 0,23 ile yatırımcısına kazandırırken, euro yüzde 0,66, BIST 100 endeksi de yüzde 2,43 oranında kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise ağustosta dolar yüzde 1,21, euro yüzde 2,09 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,84 oranında yatırımcısında kayba yola açtı. 6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,63, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,37 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,56, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,76 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım araçları oldu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:42
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. reel
  3. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)
  4. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

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