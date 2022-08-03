Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yurt içi piyasalarının merakla beklediği enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %79,60, aylık %2,37 oldu. Ağustos ayında kiralara ne kadar zam gelecek? Ağustos enflasyon artışı kira zam oranı hesaplama nasıl yapılır?

Ağustos ayında kiralara zam ne kadar olacak?

İşte Ağustos ayı kira artış hesaplaması:

Kira Bedeli: 1.000 Lira

TÜİK TEFE TÜFE Ağustos 2022 Kira Artış Oranı: % 49.65

Ağustos Ayı Kira Zammı Tutarı: 496,50 TL

Ağustos 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.496,50 TL

Kiralara yüzde kaç zam yapılacak?

Konuta kira artışı konusunda hükümet tarafından 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yüzde 25 yasal kira artışı zam sınırı uygulanacak. Bu tarihe kadar ev sahipleri açıklanan enflasyon rakamını dikkate almayacak ve kiraya en fazla yüzde 25 oranında zam yapabilecek. İşyeri kira artışı konusunda ise TÜİK tarafından açıklanacak olan 2 aylık TÜFE ortalaması takip edilecek.

Enflasyon ne zaman düşecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla ilgili son açıklamasında, 2023'te şubat, mart aylarından itibaren enflasyon sorununu önemli ölçüde geride kalacağını açıklamıştı. Merkez Bankası geçen hafta yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklamıştı. TC Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum150 bin sosyal konut projesi sayesinde yüksek konut fiyatları ve kiralarda gerileme olacağını söyledi.