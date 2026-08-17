  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist katillerden kalleş pusu! Ateşkes dinlemeyen terör devleti Gazze'de kan dökmeye devam ediyor! Netanyahu’dan Başkan Erdoğan’lı seçim afişi: Kazanmasına izin vermeyin! TSK'da komuta kademesi yeniden şekillendi! İki kadın generale kritik görev, Gezeravcı'ya sürpriz atama Ahlaksızlar! Sol-seküler medyanın acı ve taziye tanımayan kirli dili bir kez daha hortladı! Türksat'ta yeni dönem başladı! Kanallar değişti: Televizyonunuz çekmiyorsa bu ayarı yapın Yemen’in Marib kenti ile Muha Limanı’na balistik füze yağmuru! Husiler İHA'larla saldırdı Filonun dörtte biri imha edildi! ABD’nin 45 Reaper'ı İran'da yok oldu Gökyüzünde İHA savaşı! Rusya ve Ukrayna birbirini ateşe boğdu! 11 ölü Yunanistan'da virüs alarmı! Vakalar gitgide artıyor: Tehlike Türkiye'ye dayandı Zorla forma çıkarttırma rezilliği sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı da devreye girdi Bakan Bak'tan çok sert tepki
Yerel Ağustos ayında dolu yağdı
Yerel

Ağustos ayında dolu yağdı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Kars’ta etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Merkeze bağlı Bulanık köyü çevresinde yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Kars’ta son günlerde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yer yer etkisini artırırken, yüksek kesimlerde ise dolu yağışı görüldü. Merkeze bağlı Bulanık köyü çevresinde aniden başlayan dolu, kısa sürede şiddetini artırdı. Yaklaşık 10 dakika boyunca aralıksız yağan dolu nedeniyle köy çevresindeki yollar, tarım arazileri ve açık alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Ağustos ayında etkili olan dolu yağışı, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Bulanık köyü çevresinde kısa süreli etkili olan dolu yağışının ardından yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte bölgede hayat normale dönerken, yağan dolu cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde beyaza bürünen araziler, yol, oyun oynayan çocuklar ve kürekle evinin bahçesini temizleyen vatandaş yer aldı.

"Küçük trans çocuklara örnek olacağız" paylaşımı! Savcılık bu alçaklığa karşı harekete geçti
"Küçük trans çocuklara örnek olacağız" paylaşımı! Savcılık bu alçaklığa karşı harekete geçti

Gündem

"Küçük trans çocuklara örnek olacağız" paylaşımı! Savcılık bu alçaklığa karşı harekete geçti

İklim krizine karşı radikal adımlar! Su Kanunu taslağı tamamlandı, hayati kararlar yolda!
İklim krizine karşı radikal adımlar! Su Kanunu taslağı tamamlandı, hayati kararlar yolda!

Gündem

İklim krizine karşı radikal adımlar! Su Kanunu taslağı tamamlandı, hayati kararlar yolda!

Örgütün genel merkezinde olay çıktı! Alihan Kuriş'in militanları polisle karşı karşıya geldi
Örgütün genel merkezinde olay çıktı! Alihan Kuriş'in militanları polisle karşı karşıya geldi

Gündem

Örgütün genel merkezinde olay çıktı! Alihan Kuriş'in militanları polisle karşı karşıya geldi

Hindistan'da İslam karşıtı saldırılarda 44 Müslüman katledildi
Hindistan'da İslam karşıtı saldırılarda 44 Müslüman katledildi

Dünya

Hindistan'da İslam karşıtı saldırılarda 44 Müslüman katledildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23