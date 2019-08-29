0553 313 94 23

Ağustos ayı üretici ve market fiyatları

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar:- "Ağustosta markette en fazla fiyat artışı yüzde 47,13 ile kabakta oldu, kabaktaki fiyat artışını yüzde 43,34 ile salatalık, yüzde 16,67 ile yeşil fasulye takip etti"- "Fiyat düşüşü markette yüzde 27,40 ile en fazla kuru soğanda meydana geldi. Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 16,47 ile şeftali, yüzde 15,16 ile domates izledi"- "Biz bu yıl özellikle doğal afetlerden etkilenen üreticilerimizin borçlarının yapılandırılmasını talep ediyoruz"

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:27
Ağustos ayı üretici ve market fiyatları

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ağustos ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 47,13 ile kabakta olduğunu belirterek, "Kabaktaki fiyat artışını yüzde 43,34 ile salatalık, yüzde 16,67 ile yeşil fasulye takip etti." dedi.

Bayraktar, TZOB Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ağustosta üretici ve market fiyatlarındaki değişime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Market fiyatlarında, ağustosta 6 üründe fiyat değişimi görülmediğini belirten Bayraktar, 14 üründe azalma, 18 üründe ise fiyat artışı gerçekleştiğini söyledi.

Bayraktar, bu dönemde marul, kuru fasulye, nohut, kuru üzüm, kuru incir ve zeytinyağı fiyatında değişim olmadığına işaret ederek, "Fiyat düşüşü markette yüzde 27,40 ile en fazla kuru soğanda meydana geldi.Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 16,47 ile şeftali, yüzde 15,16 ile domates izledi." ifadelerini kullandı.

Markette en fazla fiyat artışının ise yüzde 47,13 ile kabakta olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Kabaktaki fiyat artışını yüzde 43,34 ile salatalık, yüzde 16,67 ile yeşil fasulye takip etti." diye konuştu.

Bayraktar, üretici fiyatlarındaysa aynı dönemde 7 üründe fiyat değişimi görülmediğinin altını çizerek, 11 üründe azalma, 12 üründeyse fiyat artışı olduğunu kaydetti.

Üretici fiyatlarında maydanoz, yeşil soğan, limon, elma, pirinç, kuru kayısı ve zeytinyağı fiyatında değişim olmadığına vurgu yapan Bayraktar, "Fiyat düşüşü üreticide yüzde 64,29 ile en fazla kuru soğanda görüldü.
Kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 45,49 ile domates, yüzde 40 ile sivri biber izledi.Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 89,47 ile salatalıkta meydana geldi. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 33,33 ile kuru incir, yüzde 25 ile fındık izledi." bilgilerini verdi.

Bayraktar, üretici fiyatlarındaki artış ve düşüşlerin nedenlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Salatalıkta ve kabakta üretim maliyetlerini kurtarmayan fiyatlar sökümlere neden oldu. Bu durum da arzı düşürdüğü için fiyatları artırdı. Kuru fasulyede yeni başlayan hasat nedeniyle tam oturmayan piyasa fiyatları, geçen sezona göre artış gösterdi. Yeşil fasulyede yağışların ürünü olumsuz etkilemesi fiyatları artırdı. Domateste hasat edilen ürün miktarındaki artışa karşın alımların yavaş olması, ihracattaki durgunluk fiyatlarda düşüşe yol açtı. Aşırı yağışların kaliteyi olumsuz etkilemesi nedeniyle yeşil mercimek fiyatlarında da düşüş meydana geldi."

Üretici ve market fiyatları arasındaki farkın ağustosta yüzde 342,08 ile en fazla patlıcanda görüldüğünü belirten Bayraktar, söz konusu farkın elmada yüzde 308,33,kuru kayısıda yüzde 307,25 olduğunu aktardı.

- "Borçlar yapılandırılsın"

Bayraktar, üreticilerin bu yıl aşırı yağıştan kuraklığa, selden doluya birçok afete maruz kaldığını hatırlattı.

Döviz kurundaki artışın ve enflasyonun çiftçinin girdi maliyetlerini artırdığına vurgu yapan Bayraktar, "Tarım kredilerinde uygulanan faiz oranları arttı ve çitçimizin finansal maliyetleri de bu nedenle artmış durumda. Afetlerin de üst üste yaşanması üreticimizin borçlarını ödemesini zor hale getirdi. Biz bu yıl özellikle doğal afetlerden etkilenen üreticilerimizin borçlarının yapılandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, süt fiyatlarında 1,5 olması gereken süt/yem paritesinin şu an 1 civarında olduğunu belirterek, süt hayvanlarının kesime gitmemesi için süt fiyatlarının acilen 2 lira 53 kuruşa çıkarılması gerektiğini söyledi.

- Pamuk primi desteği artırılmalı

Bayraktar, geçen yıl 752 bin ton lif pamuk ithali için 1,4 milyar dolar ödendiğine işaret ederek, şöyle devam etti

"Biz bunu içerden karşılamak istiyoruz. Üreticimize gerekli destekler verildiğinde Türkiye'nin pamuk ihtiyacını bizim çiftçimiz sağlayabilir. Dünya ile birlikte Türkiye'de de pamuk fiyatları bir miktar düşmüştür. Hasatta aşağı yukarı 15 gün sonra başlayacak. Üreticimiz fiyatların daha da düşmesinden tedirgindir. Bununla ilgili de hükümetimizin tedbir alması istenmektedir. Bu tedbiri almazsak önümüzdeki yıl pamuk üretimi düşecektir. Üreticimiz 800 kuruş olan pamuk priminin 1 lira 20 kuruşa çıkarılmasını istemektedir. Primleri esas alan kotanın da kaldırılmasını üreticimiz talep etmektedir."

Bayraktar, üreticilerin Toprak Mahsülleri Ofisinin çeltik maliyetini dikkate alan bir fiyatla piyasaya girmesini talep ettiklerini aktardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:27
  1. market fiyatları
  2. pamuk
  3. Şemsi Bayraktar
  4. TZOB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ricardo Quaresma kimdir? Ricardo Quaresma'nın biyografisi
    1. Ricardo Quaresma kimdir? Ricardo..
    2. Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
    3. Hanımeli Pazarı’na büyük ilgi
    4. Başkan Bozkurt’un 30 Ağustos mesajı
    5. KONESOB Başkanı Karabacak: "Şanlı..
    6. Bakan Kasapoğlu: “Sonuçlar internet..
    7. Eleşkirt’te memur ve işçiler parke..
    8. TÜRKAV yönetiminden MHP’ye ziyaret
    9. Kütüphane sokağa indi
    10. Golbolde hedef Avrupa şampiyonluğu
    11. Yeni Malatyaspor’da Alanyaspor mesaisi..
    12. Gemlik’te korkutan yangın
    13. Başkan Ataç’ın 30 Ağustos mesajı
    14. 2019 KPSS sınav sonuçları açıklandı!
    15. Hanelerin ulaştırma harcamalarında..
    16. Kars’ta denetimli serbestlik..
    17. Karacoşkun’un 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    18. Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan’da
    19. Gary Medel, Bologna'da
    20. Bakan Pekcan "İhracat Ana Planı"nı..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı