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Ekonomi Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ekonomi

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, TÜFE yıllık Yüzde 80,21, aylık yüzde 1,46 oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 10:17:00 -
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, ağustos aynı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %116,87 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %7,01 ile sağlık oldu.

Üretici fiyat endeksi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %143,75, aylık %2,41 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre %74,13, bir önceki yılın aynı ayına göre %143,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,39 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %125,43 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %153,28, imalatta %125,43, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %348,39 ve su temininde %90,01 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %127,82, dayanıklı tüketim malında %99,54, dayanıksız tüketim malında %124,14, enerjide %303,48 ve sermaye malında %96,53 artış olarak gerçekleşti.

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Yorumlar

Mert kaya

Bir de dunyaya fitne yayan yozgat alevisi chpli prof var..5 chp li masaya oturmus.eflasyon hesabi yapmis.j.acik net bunu yunan akil etmez.seytanin bile aklina gelmez...
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