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Ekonomi Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ekonomi

Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Son rakamlara göre yollık enflasyon yüzde 79,60 oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 10:42:00 - 2022-08-03 10:49:01
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE temmuz ayında yüzde 2,37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79,60'a yükseldi.

AA Finans'ın, 14 ekonomistle yaptığı ankette aylık bazda yüzde 3,40 artış beklenirken, yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği tahmin edilmişti.

Yurt içi ÜFE temmuzda yüzde 5,17, yıllık bazda yüzde 144,61 artış kaydetti.

Çekirdek enflasyon olarak nitelendirilen işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE aylık yüzde 3,49 oldu. Yıllık bazda yüzde 68,46 olarak gerçekleşti.

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Yorumlar

Aziz Metin

İşte tek adam rejimi bu, düşüşe gemiş ya enflasyon, bunu isbatlayacaklar illa ki. Acaba zerre zerre kadar İslam ahlakı olan birileri bu yalanı milyonlara yutturmaya çalışır mı? Ulan şerefsizler; geçen seneden bugüne a'dan z'ye yüzde 300 zamlanmayan ne var?

1966

hal yasasını çıkarmamakta ısrar eden başkanımızave ak partili vekillere diyorum neyi bekliyorsunuz vede hep cek cak larla milleti oyalıyorsunuz chp ve avanesi iktidar olursa sayın başkanım seni menderestende beter eder bu şerefsizler hal yasasının çıkmamaması 6 lı masayı sevindiriyor hep cek caklarla milleti oyalıyorsunuz enflasyon düşmüyor çünkü söz veripte uygulamaya geçirmeyen iktidar var özellikle başkanımıza ısrarla söylüyorum gidişat iyi değil senin ısrarla susman hiç hayra alamet değil sayın başkan neyi bekliyorsun ALLAH aşkına seninde milletinde canına okumalarınımı bekliyorsun ALLAH AŞİKINA KONUŞ NEDEN SÖZÜNÜZDE DURMUYORSUNUZ senin bu tavrına onlardan eleştiri yok çünkü işlerine geliyor sayın başkan aklınızı başınıza alın
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