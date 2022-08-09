Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli enflasyon zammı!
Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur maaş zammı için büyük öneme sahip ikinci altı ayın enflasyon rakamları ile yıl sonu enflasyon rakamları bir hayli merak ediliyor. Yıl sonu enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur, emekli, asgari ücretli, dul ve yetim, yaşlılık maaşı, işsizlik maaşı birçok kalemde maaşlar şekillenecek. Peki, ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına tüketici fiyatları endeksini açıkladı. Buna göre enflasyon temmuzda aylık yüzde 2.37 oldu. Beklenti aylık yüzde 4.95'ti. Yıllık TÜFE ise yüzde 79.6'ya yükseldi. En yüksek artış yıllık yüzde 119 ile ulaştırma grubunda yaşanırken en az artış haberleşmede yaşandı.
Ağustos ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı Enflasyon verilerini 5 Eylül günü saat 10.00'da açıklayacak.