Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli enflasyon zammı!

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur maaş zammı için büyük öneme sahip ikinci altı ayın enflasyon rakamları ile yıl sonu enflasyon rakamları bir hayli merak ediliyor. Yıl sonu enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur, emekli, asgari ücretli, dul ve yetim, yaşlılık maaşı, işsizlik maaşı birçok kalemde maaşlar şekillenecek. Peki, ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...