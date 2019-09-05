AGÜ Dr. Öğretim Üyesi Erdem’in Projesine Dünyanın En Önemli Bilim Topluluklarından Royal Society’den Destek Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Talha Erdem’in araştırma projesi dünyanın en önemli bilim topluluklarından Royal Society tarafından desteklendi.

Bu proje ile Newton Fellowship Alumnus programı kapsamında, Cambridge Üniversitesi ile üniversitemiz arasında ortak araştırma çalışmaları başlayacak.

Projede Dr. Öğretim Üyesi Erdem ve Cambridge Üniversitesi’nden Prof. Erika Eiser’in liderliklerindeki ekip, çevreye duyarlı sıvı kristallerinin geliştirilmesi konusuna yoğunlaşacak ve kuantum noktacıklı LED ekranların daha verimli hale getirilmesi üzerinde çalışacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.