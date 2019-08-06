Ağrılı Golfçülerden büyük başarı

Ankara’da düzenlenen Yerel Yıldızlar Turu, müsabakalarına katılan Ağrılı Golfçular elde ettikleri derece ile Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Ağrı’da Beden Eğitimi öğretmeni Mehmet Hanifi Karaoğlan ile tanışan Ağrılı golfçular Muhammed Enes Çelik ve Kevser Çetin katıldıkları ilk müsabakadan dereceler elde ederek bir ilke imza attılar.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen Yerel Yıldızlar Turu müsabakasında Muhammed Enes Çelik birinci, Kevser Çetin ise ikinci olarak 7-8 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazandılar.

Elde ettikleri başarıdan sonra İstanbul’da düzenlenecek olan Yerel Yıldızlar Turu Golf Şampiyonasında Ağrı’yı temsil etmeye hak kazanan sporcular, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir’i makamında ziyaret etti.

Sporcuları ve hocaları Mehmet Hanifi Karaoğlan ile birlikte makamında ağırlayan İl Müdürü Demir, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları ve hocalarını tebrik etti. Uzun bir aradan sonra ilk defa Golf branşında böyle bir başarının elde edildiğini belirten Demir, bu başarıda emeği geçen Mehmet Hanifi Karaoğlan’ı ve sporcuları tek tek tebrik etti.

Sporcularla birlikte Golf sporunda elde ettikleri büyük başarı hakkında açıklama yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Hanifi Karaoğlan, şu ifadeleri kullandı:

’’Ağrılı sporcularımız ilimizi Türkiye Golf Şampiyonasında temsil edecek. Bu Ağrı ilimiz için büyük bir başarı oldu. Şuanda çalışmalarımızı Millet bahçesi civarında yapıyoruz. İnşallah İstanbul’da ki şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanıp dereceye girmek istiyoruz.’’