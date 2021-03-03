Ağrı'dan altın rezervi müjdesi! En yetkili isim duyurdu

Türkiye’nin yer altı kaynaklarına ilişkin yatırımları sonuç vermeyi sürdürüyor. Karadeniz’deki doğal gaz rezervi ile Kütahya’daki altın rezervinin ardından bir altın rezervi müjdesi de Ağrı’dan geldi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın, Ağrı’da büyük bir altın rezervi buldu. Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlık Mollakara mevkiindeki altın rezervi müjdesini TMSF Başkanı Muhiddin Gülal verdi.

Ağrı'ya 300 milyon dolarlık altın yatırımı

İstanbul’da düzenlenen sohbet toplantısında sorularımızı cevaplandıran Gülal, “Türkiye’de altının 3’te 1’ini Koza Altın çıkarıyor. Türkiye’de 38 noktada sondaj yapıyoruz. Ağrı Diyadin’de Mollakara’da bir rezerv var. Orada ne kadar rezerv olduğuna dair Avustralya’dan bir enstitüden rapor bekliyoruz. Orada tesis kurmaya değecek bir rezerv var. Fizibilitesini yaptık. Asgari 300 milyon dolarlık bir tesis yatırımımız olacak” dedi.

Zengin bir rezerv var

2022 yılı sonuna kadar Ağrı’daki sahadan ilk altını çıkarmayı hedeflediklerini belirten Gülal, “Orada yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayacağız. Buradaki rezervin yoğunluğu yüksek. Normalde 2 ton topraktan 1,2 gram altın elde edilir. Ağrı’daki verimin bu rakamdan yüksek olmasını bekliyoruz” diye konuştu. Bilecik Söğüt’teki Gübretaş sahasında geçtiğimiz aylarda keşfedilen 1,92 milyon ons altın rezervinin çıkarılması için 800 kişilik istihdam yapılacağı duyurulmuştu. Koza Altın ise Ağrı’da bin kişiye istihdam sağlayacak bir üretim tesisi kuracak.

Altın üretiminin üçte biri Koza’dan

Koza Altın’ın 2023 yılında 15 ton altın üreten bir şirket olmayı hedeflediklerini ifade eden TMSF Başkanı Gülal, şu bilgileri paylaştı: “Koza Altın TMSF’ye devredildiğinden bu yana aktif büyüklüğünü yüzde 218 artırarak 2.6 milyar TL’den, 8.3 milyar TL’ye yükseltti. Özkaynakları yüzde 222 artarak 7.5 milyar TL’ye, cirosu yüzde 212 artarak 3.2 milyar TL’ye, net karı ise yüzde 358 artarak 1.8 milyar TL’ye yükseldi. Çalışan sayısı da yüzde 88 artarak 2 bin 354’e çıktı. Şirket 2020 yılında aktif büyüklüğünü yüzde 32, öz kaynaklarını yüzde 31, cirosunu yüzde 14, net karını ise yüzde 2.5 artırdı.”

Aktif büyüklüğü 70 milyarı aştı

Fon bünyesindeki şirketlerin 2020’yi olağanüstü bir performansla kapattığını belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “TMSF kayyumunda yönetilen 796 şirket 2020’de 37,2 milyar lira ciro, 3,4 milyar lira kara ulaştı. Aktif büyüklükleri 70,2 milyar lira oldu” dedi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ iltisaklı kurumlara kayyum atandığını hatırlatan Gülal, “Bugün itibarıyla elimizde 796 şirketimiz var. Bunların 640 tanesi aktif. Bu şirketlerde şu an itibarıyla 40 bin 61 kişi çalışıyor. 42,5 milyar lira aktif büyüklükle devraldığımız bu şirketlerde yüzde 65 büyüme sağlayarak 70,2 milyar lira seviyesine ulaştık. 18 milyar lira olan özkaynak büyüklüğü yüzde 61 artışla 29,1 milyar lira seviyesine ulaştı. Karlılıkta yüzde 36, ciroda yüzde 12 artış yakaladık" dedi. (Yeni Şafak)