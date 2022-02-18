Ağrı'daki indirimi açıklayan AK Partili Savcı Sayan'dan CHP'li İmamoğlu'na füze!
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte suya indirim yaparken, ekmek fiyatlarına ve ulaşıma zam yapmadı. Başkan Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimine atıfta bulunarak, "İstanbul ne haber, sizde durumlar nasıl?" sorusunu yöneltti.
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediye meclisi kararıyla suya yüzde 30 indirim yaptıklarını duyurdu. Suyun artık 1 TL olduğunu açıklayan Başkan Sayan, sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adeta nispet yaptı.
Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Halka Ekmeğe yaptığı zammı da hatırlatan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Meclis kararıyla Su da %30 indirim yaptık. Ağrı’da artık Su 1 TL.. İstanbul ne haber… Sizde durumlar nasıl.. Ekmeği de 2 TL yapmışsınız duymadık zannetmeyin… Bizde hala 1.4 TL.. Ha ulaşımı hiç konuşmayalım çıldırırsınız. Öğrenci 25 kuruş Tam 1,5 TL Hastabüs 1 TL" dedi.