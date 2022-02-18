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Siyaset Ağrı'daki indirimi açıklayan AK Partili Savcı Sayan'dan CHP'li İmamoğlu'na füze!
Siyaset

Ağrı'daki indirimi açıklayan AK Partili Savcı Sayan'dan CHP'li İmamoğlu'na füze!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentte suya indirim yaparken, ekmek fiyatlarına ve ulaşıma zam yapmadı. Başkan Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimine atıfta bulunarak, "İstanbul ne haber, sizde durumlar nasıl?" sorusunu yöneltti.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 23:05:00 - 2022-02-18 23:07:56
Ağrı'daki indirimi açıklayan AK Partili Savcı Sayan'dan CHP'li İmamoğlu'na füze!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediye meclisi kararıyla suya yüzde 30 indirim yaptıklarını duyurdu. Suyun artık 1 TL olduğunu açıklayan Başkan Sayan, sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adeta nispet yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Halka Ekmeğe yaptığı zammı da hatırlatan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Meclis kararıyla Su da %30 indirim yaptık. Ağrı’da artık Su 1 TL.. İstanbul ne haber… Sizde durumlar nasıl.. Ekmeği de 2 TL yapmışsınız duymadık zannetmeyin… Bizde hala 1.4 TL.. Ha ulaşımı hiç konuşmayalım çıldırırsınız. Öğrenci 25 kuruş Tam 1,5 TL Hastabüs 1 TL" dedi.

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Yorumlar

Diken

Sözde dansöz haramzadeler hortumlamanın peşinde sen hizmet peşinde Adamsın
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Nasıl Kafa

Ağrı dediğin yer İstanbul'un sıradan bir mahallesi kadar, İstanbul ve Ağrıyı bir tutmak nasıl bir kafa acaba
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